Η παλαιστινιακή μαχητική ομάδα Χαμάς έχει στρατολογήσει από 10.000 έως 15.000 μέλη από την έναρξη του πολέμου της με το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο πηγές του Κογκρέσου που επικαλούνται τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν ενδεχομένως να συνεχίσουν να αποτελούν απειλή για το Ισραήλ.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι ανάλογος αριθμός μαχητών της Χαμάς έχει σκοτωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέφεραν οι πηγές. Οι τελευταίες επίσημες εκτιμήσεις των ΗΠΑ δεν έχουν αναφερθεί στο παρελθόν.

Η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε σε εφαρμογή την Κυριακή μετά από 15 μήνες σύγκρουσης που έχει καταστρέψει τη Λωρίδα της Γάζας και έχει πυροδοτήσει ευρεία ένταση στη Μέση Ανατολή.

Οι πηγές που επικαλούνται σειρά ενημερώσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες της διακυβέρνησης Μπάιντεν, ανέφεραν ότι ενώ η Χαμάς έχει επιτυχώς στρατολογήσει νέα μέλη, πολλοί είναι νέοι και ανεκπαίδευτοι και χρησιμοποιούνται για απλή ασφάλεια.

Το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Στις 14 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών του τότε προέδρου Τζο Μπάιντεν, Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πίστευαν ότι η Χαμάς είχε στρατολογήσει σχεδόν όσους μαχητές είχε χάσει στον παλαιστινιακό θύλακα, προειδοποιώντας ότι αυτή ήταν μια «συνταγή για μια διαρκή εξέγερση και έναν αέναο πόλεμο ."

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση, αλλά τα στοιχεία του Ισραήλ ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών μαχητών στη Γάζα σε περίπου 20.000.

«Κάθε φορά που το Ισραήλ ολοκληρώνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις και αποσύρεται, οι μαχητές της Χαμάς ανασυντάσσονται και επανεμφανίζονται γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να καλύψει το κενό», είπε ο Μπλίνκεν. Τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν τη Χαμάς τρομοκρατική ομάδα.

Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα, δήλωσε τον Ιούλιο ότι η ομάδα είχε τη δυνατότητα να στρατολογήσει χιλιάδες νέους μαχητές.

Τις ημέρες μετά την κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς έδειξε ότι είναι βαθιά εδραιωμένη στη Γάζα παρά την επίμονη προσπάθεια του Ισραήλ να καταστρέψει την μαχητική ομάδα. Η διοίκηση της Χαμάς στη Γάζα κινήθηκε γρήγορα για να επιβάλει εκ νέου μέτρα ασφαλείας και να αρχίσει να αποκαθιστά τις βασικές υπηρεσίες σε τμήματα του θύλακα, μεγάλο μέρος των οποίων έχει μετατραπεί σε έρημο από την ισραηλινή επίθεση.

Από την έναρξη του πολέμου, Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν πει δημόσια πόσους μαχητές πιστεύει η Ουάσιγκτον ότι έχει χάσει η Χαμάς, σημειώνοντας μόνο ότι η ομάδα έχει υποβαθμιστεί σημαντικά και πιθανότατα έχει χάσει χιλιάδες.

Παραμένει ως απειλή

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 250 απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επίθεση που ακολούθησε, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές των οποίων τα στοιχεία δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Σε μια ακρόαση στο Κογκρέσο τον Μάρτιο του 2024, η τότε Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Avril Haines είπε ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα είχε «γενεαλογικό αντίκτυπο στην τρομοκρατία».

Η συλλογή ακριβών δεδομένων για τη Χαμάς είναι εμφανώς δύσκολη λόγω έλλειψης επαληθεύσιμων πληροφοριών από το εσωτερικό της Γάζας και επειδή οι προσπάθειες στρατολόγησης και εκπαίδευσης της ομάδας είναι ρευστές. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία των ΗΠΑ δείχνουν ότι πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς είχε μεταξύ 20.000 και 25.000 μαχητές.

Ερωτηθείς την Τετάρτη για τα σχόλια του Μπλίνκεν, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον επιβεβαίωσε τις προσπάθειες στρατολόγησης της Χαμάς, αλλά υποβάθμισε την απειλή.

«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς στρατολογεί νέους», είπε ο Ντάνον. «Αλλά ακόμα κι αν στρατολογούν νέους, δεν έχουν τα όπλα ή τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης. Οπότε, βασικά, ναι, μπορεί να υποκινεί αυτούς τους νέους εναντίον του Ισραήλ, αλλά δεν μπορούν να γίνουν τρομοκράτες, γιατί δεν μπορεί να τους εξοπλίσει με όπλα ή ρουκέτες».

Μετά την κατάπαυση του πυρός, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από ορισμένες από τις θέσεις τους εντός της Γάζας. Η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να επιφέρει μόνιμο τέλος στις μάχες.

Οι όροι αυτής της φάσης αποτελούν ακόμη αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Στην ομιλία παραίτησής του την Τρίτη, ο αντιστράτηγος Χέρζι Χαλέβι, αρχηγός του στρατού του Ισραήλ, είπε ότι η Χαμάς υπέστη σοβαρές ζημιές και ότι οι περισσότεροι από τους στρατιωτικούς διοικητές της οργάνωσης σκοτώθηκαν. Ωστόσο, είπε ότι η ομάδα δεν είχε εξαλειφθεί και οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ θα συνεχίσουν να μάχονται για την περαιτέρω εξάρθρωσήτης.

της Χαμάς.

Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση των επόμενων φάσεων είναι η μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας . Ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν θα δεχτούν την παραμονή της Χαμάς στην εξουσία. Η Χαμάς μέχρι στιγμής δεν έχει υποχωρήσει.

Ο πρόσφατα διορισμένος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Βαλτς, δήλωσε την Κυριακή ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ τη Γάζα και εάν δεν σεβαστεί τη συμφωνία, η Ουάσιγκτον θα στηρίξει το Ισραήλ «να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει».



