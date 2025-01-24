ΟΗΕ: Νέα ειδική απεσταλμένη για τη Λιβύη διορίστηκε η Γκανέζα Χάνα Σέρουα Τέτεχ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι διόρισε την Γκανέζα Χάνα Σέρουα Τέτεχ ειδική απεσταλμένη του Οργανισμού στη Λιβύη, σε αντικατάσταση του Σενεγαλέζου Αμπντουλαγιέ Μπατιλί, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας ήταν από το 2022 ειδική εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες για το Κέρας της Αφρικής. Η Τέτεχ θα γίνει η δέκατη ειδική απεσταλμένη και επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη από το 2011, εφόσον ο διορισμός της εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η θέση παρέμενε κενή μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση, τον Απρίλιο του 2024, του Μπατιλί, ο οποίος θεώρησε τότε ότι ο ΟΗΕ δεν είναι σε θέση να «ενεργήσει αποτελεσματικά» για να στηρίξει την πολιτική διαδικασία στη Λιβύη, απέναντι στους τοπικούς ηγέτες που «θέτουν τα προσωπικά συμφέροντά τους υπεράνω των αναγκών της χώρας».

Ο Σενεγαλέζος διπλωμάτης είχε διοριστεί τον Σεπτέμβριο του 2022, αφού και τότε η θέση παρέμενε κενή επί σχεδόν δέκα μήνες, λόγω της απρόσμενης παραίτησης του προκατόχου του, του Γιαν Κούμπις.

Η Λιβύη έχει βυθιστεί στο χάος μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι, το 2011, έπειτα από μια λαϊκή εξέγερση που στηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

