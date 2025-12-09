Θάνατος μεθυσμένου επιβάτη σε κρουαζιερόπλοιο - Βίντεο

Τραγική κατάληξη είχε μία κρουαζιέρα αναψυχής στην Καραϊβική για ένα 35χρονο επιβάτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του πάνω στο πλοίο, μετά από μέθη και συμπλοκή με το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, λίγες μόλις ώρες μετά την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι, ο Michael Virgil ήπιε 33 ποτά και – όπως ήταν φυσικό- μέθυσε.

Στη συνέχεια προσπάθησε να γυρίζει στην καμπίνα του, αλλά βγήκε από τον ανελκυστήρα στον λάθος όροφο και τότε έπαθε «νευρική κρίση».

Βίντεο έχει καταγράψει τον 35χρονο να χτυπάει τις πόρτες, να κλωτσάει και να φωνάζει μεθυσμένος στον διάδρομο, ενώ το πλήρωμα και οι ασφάλεια του πλοίου προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

NEW: Man dies on a Royal Caribbean cruise after being served 33 drinks, family accuses cruise staff of injecting him with a sedative.



35-year-old Michael Virgil was seen having a meltdown after getting off the elevator on the wrong floor.



The family says just hours after… pic.twitter.com/pNWcA6VekR — Collin Rugg (@CollinRugg) December 8, 2025

Επιβάτης αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε επίσης ότι ο Virgil κυνηγούσε και απειλούσε τους άλλους επιβάτες, ενώ τραυμάτισε και δύο μέλη του πληρώματος.

Τελικά, η ασφάλεια του πλοίου τον ακινητοποίησε με σπρέι πιπεριού και του πέρασε χειροπέδες. Λίγο αργότερα, ο άνδρας υπέστη καρδιοπνευμονική ανακοπή και πέθανε.

Τώρα, η οικογένεια του κατηγορεί το προσωπικό της κρουαζιέρας ότι του έκαναν μία ηρεμιστική ένεση, κατόπιν αιτήματος του καπετάνιου του πλοίου και το φάρμακο οφείλεται για τον θάνατό του.

Η οικογένεια του Virgil διεκδικεί αποζημιώσεις.

«Βλέπουμε έναν απίστευτα ανησυχητικό αριθμό σοβαρών τραυματισμών και θανάτων σε κρουαζιερόπλοια τον τελευταίο καιρό», δήλωσε ο δικηγόρος Kevin Haynes.

Πηγή: skai.gr

