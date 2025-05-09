Συγχαρητήρια Πούτιν - Τραμπ για την Ημέρα της Νίκης μέσω συνεργατών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντάλλαξαν συγχαρητήρια μηνύματα μέσω των συνεργατών τους για την Ημέρα της Νίκης, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Λίν Τρέισι, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Ρωσία, δεν παρευρέθηκε στην παρέλαση στη Μόσχα.

Σημειώνεται ότι για τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης, την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, υπό το βλέμμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου είκοσι ξένων ηγετών.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ήταν οι μόνοι Ευρωπαίοι ηγέτες στην παρέλαση.

Μεταξώ άλλων καλεσμένων ήταν και οι ηγέτες της Ινδονησίας, της Μπουρκίνα Φάσο, της Βοσνίας, της Αιγύπτου, της Ζιμπάμπουε, του Ιράκ, του Κονγκό, της Μιανμάρ, της Κούβας, της Αιθιοπίας και της Ισημερινής Γουινέας, καθώς και των παραδοσιακών συμμάχων της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία.

Οι ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν παραυρέθηκαν επίσης, μαζί με τους αρχηγούς της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, δύο φιλορωσικές αποσχισμένες περιοχές της Γεωργίας, που δεν αναγνωρίζονται διεθνώς ως ανεξάρτητα κράτη.

