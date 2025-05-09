Πάπας Λέων XIV: Προοδευτικός και made in USA

Ο 267ος Πάπας εξελέγη από το κονκλάβιο στην τέταρτη ψηφοφορία, και για πρώτη φορά, ο Άγιος Πατέρας των Ρωμαιοκαθολικών είναι Βορειοαμερικανός.

Επιλογή-έκπληξη, από τη στιγμή που ο εξηνταεννιάχρονος Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ δεν ήταν στα «φαβορί» και το όνομά του άρχισε να κυκλοφορεί, ως ενδεχόμενη εναλλακτική στον Ιταλό Πιέτρο Παρολίν, μόνο χθες το πρωί.

Όπως υπογραμμίζουν οι σχολιαστές, πρόκειται για έναν «μετριοπαθή προοδευτικό», ο οποίος μπόρεσε να εκλεγεί, όπως φαίνεται, χάρη στην υποστήριξη μέρους των καρδιναλίων που είχε ορίσει ο Φραγκίσκος, αλλά και συντηρητικότερων εκλεκτόρων.

Μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Πάπας -ο οποίος επέλεξε το όνομα Λέων ο 14ος- επανέλαβε αρκετές φορές ότι «ο Θεός αγαπάει τους πάντες» και πως «η Εκκλησία πρέπει να λειτουργήσει ως γεφυροποιός, με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης».

Πρόκειται για λόγια που γέμισαν ελπίδα και ενθουσιασμό τις πάνω από 200.000 πιστών, που συνέρρευσαν σε όλη την περιοχή γύρω από το Βατικανό. Διέκριναν ουσιαστικά μια συνέχεια με τις θέσεις του Φραγκίσκου, που έφεραν τόσους ανθρώπους πιο κοντά στην Εκκλησία.

Μένει να διαπιστωθεί αν ο νέος Πάπας θα διαφοροποιηθεί, σε έναν βαθμό, από τον προκάτοχό του. Δεν είναι απίθανο. Χθες όμως τόνισε με νόημα ότι χρειάζεται «μια αφοπλισμένη και αφοπλιστική ειρήνη».

H Εκκλησία δεν είναι -κατά κύριο λόγο- ένας θεσμός

Η παραμονή του επί δεκαπέντε χρόνια στο Περού, ως ιεραπόστολος και επίσκοπος, τον έφερε κοντά σε όσους υποφέρουν και ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι, εκτός από ιταλικά, θέλησε να πει και λίγες φράσεις στα ισπανικά, απευθυνόμενος στους πρώην ενορίτες του στη Λατινική Αμερική.

Είναι σαφές ότι για να μπορέσει να καταλάβει κανείς ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά στο έργο κάθε Ποντίφικα, πρέπει να περάσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που μπορεί να υποθέσουμε σήμερα είναι ότι οι κύριες, άμεσες προσπάθειές του θα επικεντρωθούν σε μια ουσιαστική συμβολή για κατάπαυση του πυρός και τερματισμό της βίας, αρχίζοντας από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Με μια επιπλέον διαπίστωση, η οποία δείχνει να επιβεβαιώνει την όλη «ανοικτή» του προσέγγιση: «η Εκκλησία δεν είναι -κατά κύριο λόγο- ένας θεσμός. Η Εκκλησία απαρτίζεται κυρίως από τους άνδρες και τις γυναίκες της», είχε τονίσει σε πρόσφατη συνέντευξή του στην τηλεόραση της Rai ο Πάπας Λέων ο 14ος.

Πηγή: Deutsche Welle

