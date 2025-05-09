Ποινή φυλάκισης εννέα ετών επέβαλε πριν από λίγο το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπίλεφελντ στον Μουαφάκ αλ - Σ., ο οποίος κρίθηκε ένοχος, ως ανήλικος, για τον θάνατο του 20χρονου Φίλιππου Τσάνη τον περασμένο Ιούνιο, σε πάρκο της πόλης Μπαντ Οϊενχάουζεν.

Οι δικαστές υιοθέτησαν την εισήγηση του εισαγγελέα και καταδίκασαν τον 18χρονο Σύρο, ο οποίος είχε έρθει στην Γερμανία το 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος οικογενειακής επανένωσης, για εκούσια σωματική βλάβη, ανθρωποκτονία, ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο κατηγορούμενος κλώτσησε τον Φίλιππο στο κεφάλι και στο σώμα και συνέχισε να τον κλωτσάει ακόμη και όταν εκείνος είχε πέσει στο έδαφος. Το δικαστήριο δέχθηκε επίσης την εκτίμηση ειδικού, ο οποίος έκρινε ότι η προηγηθείσα κατανάλωση αλκοόλ δεν επηρέασε σημαντικά την ικανότητα του δράστη να ελέγχει τις πράξεις του.

Ο βίαιος θάνατος του 20χρονου Ελληνογερμανού στις 23 Ιουνίου του 2024 είχε συγκλονίσει την γερμανική κοινή γνώμη, ενώ είχε αποτελέσει αφορμή για έντονη αντιπαράθεση και στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, με θέμα την παραβατικότητα των μεταναστών.

Ο Φίλιππος Τσάνης επέστρεφε από την γιορτή αποφοίτησης της αδελφής του όταν, μέσα σε πάρκο, συναντήθηκε με την παρέα του δράστη, η οποία του επιτέθηκε. Οι δύο Γερμανοί φίλοι του Μουαφάκ αλ-Σ. κατηγορούνται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για κλεπταποδοχή, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να είχαν σημαντικότερη συμμετοχή στο έγκλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

