Μόνο μία δεξαμενή, που ήταν γεμάτη καύσιμα για αεριωθούμενα, υπέστη ζημιές μετά τη σύγκρουση ενός δεξαμενόπλοιου, που συνεργαζόταν με τον στρατό των ΗΠΑ, με φορτηγό πλοίο ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Αγγλίας, δήλωσε η αμερικανική εταιρία διοικητικής μέριμνας Crowley.

Το δεξαμενόπλοιο, το Stena Immaculate, που έχει ικανότητα μεταφοράς δεκάδων χιλιάδων τόνων καυσίμου για αεριωθούμενα, ήταν αγκυροβολημένο στις 10 Μαρτίου ανοικτά του Χάμπερσαϊντ όταν έπεσε πάνω του το μικρότερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές και εκρήξεις.

Η Crowley, που διαχειρίζεται το δεξαμενόπλοιο, ανέφερε σε ανακοίνωσε που εξέδωσε χθες, Κυριακή, πως μια τρίτη ομάδα επιχειρήσεων διάσωσης επιβεβαίωσε πως η ζημιά «περιορίστηκε σε μια δεξαμενή φορτίου που περιείχε καύσιμο Jet-A1 και μια δεξαμενή έρματος που περιείχε θαλασσινό νερό».

Ανέφερε πως στις 16 Μαρτίου το πλοίο μετέφερε 16 δεξαμενές.

Από τα 220.000 βαρέλια καυσίμου για αεριωθούμενα που μετέφερε το Stena Immaculate, ανέφερε η Crowley, 17.515 χάθηκαν λόγω της πρόσκρουσης και της πυρκαγιάς που μαινόταν για τρεις ημέρες.

Η εταιρία συνεχάρη επίσης το πλήρωμα για το ότι ενεργοποίησε το σύστημα πυρόσβεσης προτού εγκαταλείψει το σκάφος.

Ο Έρικ Χάνελ, διευθύνων σύμβουλος της πλοιοκτήτριας εταιρίας του Stena Immaculate, της Stena Bulk, είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters πως δύο από 18 δεξαμενές καυσίμου είχαν υποστεί διαρροή, με ποσότητα καυσίμου που εκτιμάται στο 10% του φορτίου.

Ο Ρώσος πλοίαρχος του υπό πορτογαλική σημαία Solong, ο Βλαντίμιρ Μοτίν, εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Χαλ προχθές, Σάββατο, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια λόγω του θανάτου του Φιλιππινέζου μέλους του πληρώματος του Solong Μαρκ Άντζελο Πέρνια.

Ο Μοτίν δεν υπέβαλε αίτημα να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση και παραμένει κρατούμενος μέχρι την εμφάνισή του σε δικαστήριο στο Λονδίνο στις 14 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

