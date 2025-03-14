Η ψηφιακή μεταρρύθμιση του ελληνικού νηολογίου συνεχίζεται, με νέες λειτουργίες να εντάσσονται στο niologio.gov.gr, απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η πλατφόρμα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2024, έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα, με τη νηολόγηση νέων πλοίων, την ψηφιακή χορήγηση εγγράφων εθνικότητας και την επιτάχυνση διοικητικών πράξεων για τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Από την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος, 21 νέα ποντοπόρα πλοία έχουν εγγραφεί στο ελληνικό νηολόγιο, εκ των οποίων τα 19 μέσω της νέας ψηφιακής διαδικασίας, ενώ 37 Ψηφιακά Έγγραφα Εθνικότητας έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά για μεταβιβάσεις, ανακαταμετρήσεις και λοιπές πράξεις του νηολογίου. Επιπλέον, 4 ακόμη πλοία βρίσκονται στο τελικό στάδιο νηολόγησης, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα πλατφόρμα λειτουργεί στην πράξη και εξελίσσεται διαρκώς.

Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή νηολόγηση

Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν, εξ’ ολοκλήρου, ψηφιακά την αίτηση νηολόγησης και να λαμβάνουν μέσω της εφαρμογής, το Έγγραφο Εθνικότητας, το οποίο εκδίδεται σε σύγχρονη ψηφιακή μορφή με QR Code για άμεση επαλήθευση.

Νέες λειτουργίες σε πιλοτική εφαρμογή

Από τον Μάρτιο του 2025, βρίσκονται σε πιλοτική εφαρμογή οι ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες θα τεθούν σύντομα σε πλήρη παραγωγική χρήση:

Έκδοση Πιστοποιητικών Καταμέτρησης και Άδειας Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού, που πλέον ολοκληρώνεται ψηφιακά.

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγράφου Εθνικότητας λόγω Ανακαταμέτρησης ή Οριστικής Καταμέτρησης, χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεταβίβασης Πλοίου, με πλήρη ψηφιακή διαχείριση της διαδικασίας.

Οι επόμενες πλήρεις λειτουργίες για τον εκσυγχρονισμό του νηολογίου

Η ψηφιακή αναβάθμιση του niologio.gov.gr συνεχίζεται, με νέες λειτουργίες που θα ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες:

Ηλεκτρονική εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, με αυτόματη ενημέρωση της μερίδας του πλοίου.

Ηλεκτρονική αίτηση διαγραφής πλοίου, για πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διαγραφής ενός πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο.

Το ψηφιακό νηολόγιο ως στρατηγικό πλεονέκτημα

Η πλήρης μετάβαση του ελληνικού νηολογίου σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, διαμορφώνει νέες συνθήκες για τη ναυτιλιακή κοινότητα. Οι αλλαγές αυτές ενισχύουν την ελκυστικότητα της ελληνικής σημαίας, βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των ναυτιλιακών εταιρειών και καθιστούν τις διαδικασίες πιο διαφανείς, γρήγορες και αξιόπιστες.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε σχετικά:

«Η αναβαθμισμένη λειτουργία του niologio.gov.gr αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στην πορεία της ψηφιακής μετάβασης του ελληνικού νηολογίου. Με τις νέες υπηρεσίες, όχι μόνο μειώνουμε δραστικά τη γραφειοκρατία, αλλά ενισχύουμε και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, διαφανές και αξιόπιστο περιβάλλον για τη ναυτιλιακή μας κοινότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Κυρανάκη και όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση και την εξέλιξη της πλατφόρμας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Πρόεδρό της, κα Μελίνα Τραυλού, για την πολύτιμη συνεργασία και τις εποικοδομητικές προτάσεις που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του εγχειρήματος. Το ψηφιακό νηολόγιο είναι το μεγάλο βήμα για να γίνει επιτέλους πράξη η ψηφιοποίηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε σχετικά:

«Με την αναβάθμιση του niologio.gov.gr δίνουμε ώθηση στη ναυτιλία της χώρας και στην Ελληνική Σημαία με ψηφιακά εργαλεία που μειώνουν τη γραφειοκρατία. Από την πρώτη μέρα, δουλέψαμε μεθοδικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τον Υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη, σε ανοιχτό διάλογο με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα ποντοπόρα πλοία στην Ελληνική Σημαία. Η ψηφιοποίηση των παλαιών αρχείων των Νηολογίων ολοκληρώνεται και ξεκινά το έργο του ψηφιακού ναυτολογίου. Είμαι πολύ χαρούμενος που για 1,5 χρόνο αποτέλεσα μέρος αυτής της ομαδικής προσπάθειας.».

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού δήλωσε σχετικά:

«Η ψηφιοποίηση του εθνικού μας νηολογίου και η συνεχιζόμενη αναβάθμιση των λειτουργιών του, συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας. Διαχρονικός στόχος της ναυτιλίας των Ελλήνων είναι να κυματίζει η γαλανόλευκη σε όλο και περισσότερα πλοία μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

