Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο νέος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έκανε λόγο για έναν «κύκλο πολύ σκληρής δουλειάς και οργάνωσης» που έκλεισε. «Τον ευχαριστώ τον πρωθυπουργό, γιατί με τίμησε. Τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος του πιο παραγωγικού και αναπτυξιακού κομματιού της οικονομίας, της ναυτιλίας που συνδέεται με τον τουρισμό. Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι η προσέγγισή μου ως προς το υπουργείο είναι ανθρωποκεντρική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε πανέμορφα νησιά και έναν εξαιρετικό τουρισμό. Θα πρέπει η μέση ελληνική οικογένεια να ταξιδεύει στα νησιά με το αμαξάκι της και τα παιδιά της με τέτοιον τρόπο ώστε αυτό να είναι ανεκτό οικονομικά», προσέθεσε.

Αναφορικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο κ. Κικίλιας σχολίασε:

«Η ιδιωτική οικονομία, δηλαδή οι κύριοι εφοπλιστές και οι κύριοι ιδιοκτήτες των ακτοπλοϊκών εταιρειών, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση φέρουν την ίδια ευθύνη. Να δούμε τι θα μαζέψουμε από το υπουργείο Εργασίας, από το υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος σε ό,τι έχει να κάνει με τα τέλη, από το υπουργείο Οικονομικών. Θα κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι, θα ενημερώσουμε με διαφάνεια τον ελληνικό λαό, η προσπάθειά μας θα είναι ισχυρή και θα επιτύχει στον βαθμό που θα υπηρετηθεί το εξής: ποιοι είναι οι πολλοί και για ποιους δουλεύουμε όλοι. Δουλεύουμε για τους Έλληνες και τη μέση ελληνική οικογένεια. Η οικονομία θα επικεντρωθεί σε αυτό».

«Αν υπάρχει καλή θέληση από όλους, λύσεις βρίσκονται και το έχουμε αποδείξει. Με αρχή την 17η Απριλίου που είναι το Πάσχα και ο πρώτος κύκλος, και μετά για την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνονται τα δρομολόγια. Η προσπάθεια που γίνεται θα είναι σοβαρή και κανείς δεν μπορεί να πει ότι βγάζει τον εαυτό του έξω από αυτήν».

«Τι μας λέει ο κ. Παππάς, ότι 8.000 λιμενικοί είναι δολοφόνοι;»

Απαντώντας στη δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά ότι «θα φοβόμαστε να βγούμε με τη βάρκα μας μην μας τουφεκίσει κανένας λιμενικός», ο υπουργός αναρωτήθηκε:

«Δηλαδή 8.000 λιμενικοί; Σε αυτούς μιλάει ο κ. Παππάς; Στα παιδάκια τους; Ότι οι γονείς τους είναι τι, εκτελεστές και δολοφόνοι; Αλήθεια; Δεν είναι εγκληματίες αυτοί της πιο σύγχρονης και βρώμικης μπίζνας, του σύγχρονου λαθρεμπορίου και εμπορίου ανθρωπίνων ψυχών, και είναι οι άνδρες κι οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος που παλεύουν μες στα μποφόρ και στα κύματα και σώζουν ανθρώπινες ζωές. Πόσα παιδάκια έχουν σώσει, πόσες γυναίκες, πόσους πρόσφυγες; Κι αν κάπου υπάρχει κάτι μεμπτό για κάποιον από αυτούς, υπάρχει η ελληνική Δικαιοσύνη. Τι ντροπή είναι αυτή; Ο κ. Φάμελλος πού βρίσκεται, είναι καλά; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδάκια και μας παρακολουθούν τώρα. Αυτή είναι η τιμή που τους αρμόζει;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.