Σύμβαση και για τρίτο δρομολόγιο πλοίου στη γραμμή Ρόδος - Καστελόριζο υπογράφηκε σήμερα για την εξυπηρέτηση του ακριτικού νησιού.

Στη γραμμής από Πειραιά προς Καστελλόριζο, θα εκτελείται ένα επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νωτικής Πολιτικής, έλαβε υπόψη του την υπ' αριθμ. 87/12-02-25 επιστολή του Δημάρχου Μεγίστης, με την οποία ζητούσε την παράταση εκτέλεσης του ενός επιπλέον δρομολογίου που εκτελούσε μέχρι τις 16/02/25 το Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ» Ν.Π. 12119.

Για τον σκοπό αυτό, το Σ.Α.Σ. γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης πρόσκλησης με τους ίδιους τροποποιημένους όρους της προηγούμενης σύμβασης. Δηλαδή ένα δρομολόγιο την εβδομάδα, ως συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά προς Ρόδο. Εναλλακτικά, στην περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της γραμμής με τους όρους αυτούς, μπορούν να γίνουν αποδεκτές προσφορές για την περιοχή της τοπικής (όχι από Πειραιά) με την εκτέλεση ενός ή δύο δρομολογίων την εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι το νησί ήδη εξυπηρετείται με τη δρομολογιακή γραμμή «ΡΟΔΟΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ και επιστροφή με δύο δρομολόγια, την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, ως συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΡΟΔΟ, για Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ολικού μήκους άνω των 100μ..

