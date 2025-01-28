Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τη Δευτέρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν πρόσθετες εξαιρέσεις σε μια παύση 90 ημερών στην ξένη βοήθειά τους για να «διασφαλίσουν τη συνέχιση της παροχής κρίσιμων αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων».

Λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από μια εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παύση, ώστε οι συνεισφορές της ξένης βοήθειας να μπορούν να επανεξεταστούν για να διαπιστωθεί εάν ευθυγραμμίζονται με την εξωτερική πολιτική του.

Η κίνηση κινδυνεύει να διακόψει τη βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων που σώζουν ζωές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως. Το οικονομικό έτος 2023, εκταμίευσε 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια.

Ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, Στέφαν Ντουζάρικ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες του ΟΗΕ σε εθελοντική ανθρωπιστική αναπτυξιακή βοήθεια και ότι ο παγκόσμιος οργανισμός προσπαθεί να βρει τον αντίκτυπο που θα έχει η παύση.

«Εκτιμούμε εξαιρετικά τη γενναιοδωρία που έδειχναν πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε να συνεργαστούμε, να αξιολογήσουμε, να ακούσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι οι πιο ευάλωτοι παραμένουν προστατευμένοι», είπε ο Ντουζάρικ στους δημοσιογράφους.

Υπήρξε αρχική σύγχυση μεταξύ των νομοθετών των ΗΠΑ, των οργανώσεων βοήθειας και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το εύρος της εντολής Τραμπ. Αυτό ξεκαθαρίστηκε την Παρασκευή, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε εντολή «διακοπής εργασίας» για όλη την υπάρχουσα εξωτερική βοήθεια και διέκοψε τη νέα βοήθεια, σύμφωνα με τηλεγράφημα που δημοσιοποίησε το Reuters.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μπορεί να κάνει εξαίρεση για μια επείγουσα επισιτιστική βοήθεια.

«Ο Γενικός Γραμματέας ζητά να εξεταστούν πρόσθετες εξαιρέσεις για να εξασφαλιστεί η συνεχής παροχή κρίσιμης ανάπτυξης και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων για τις πιο ευάλωτες κοινότητες σε όλο τον κόσμο, των οποίων οι ζωές και τα προς το ζην εξαρτώνται από αυτή την υποστήριξη», είπε ο Ντουζάρικ.

Σκληρότερη στάση

Ο Γκουτέρες ανυπομονεί να συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ «για την παροχή της πολύ αναγκαίας αναπτυξιακής υποστήριξης σε ανθρώπους που παλεύουν με τις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αναπτυσσόμενος κόσμος», είπε ο Ντουζάρικ.

Ομάδες αρωγής και δικαιωμάτων έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για την εντολή Τραμπ.

«Οποιαδήποτε νέα διοίκηση δικαιούται να επανεξετάσει την υπάρχουσα ξένη βοήθεια, αλλά η συνέχιση της παροχής σημαντικής βοήθειας είναι κρίσιμης σημασίας όσο διεξάγεται η επανεξέταση», δήλωσε η Σάρα Γιάγκερ, διευθύντρια της Ουάσιγκτον στο Human Rights Watch.

Είπε σε δήλωσή της ότι η αμερικανική βοήθεια υποστηρίζει ιατρικά προγράμματα, την εκκαθάριση ναρκοπεδίων, την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων ευάλωτων κοινοτήτων, «όλες αυτές βρίσκονται σε κίνδυνο χωρίς σταθερή χρηματοδότηση».

Όταν ρωτήθηκε για την αναθεώρηση της βοήθειας, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους είπε στο Fox News τη Δευτέρα: «Πρέπει να σημειώνουμε τι κάνουμε και αν πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα ή όχι και πώς να προχωρήσουμε καλύτερα στο μέλλον για εμάς... Δεν θα μας εκμεταλλευτούν».

Η παύση της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ είναι πιο σκληρή από ό,τι κράτησε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία μεταξύ 2017 και 2021, όταν επέβαλε το μέτρο.

Στην ετήσια συγκέντρωση των παγκόσμιων ηγετών του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Τραμπ είπε στη Γενική Συνέλευση ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει εάν οι χώρες που λαμβάνουν βοήθεια και προστασία από τις ΗΠΑ «έχουν επίσης υπόψη τα συμφέροντά μας».

«Προχωρώντας, θα δώσουμε ξένη βοήθεια μόνο σε όσους μας σέβονται και, ειλικρινά, είναι φίλοι μας», είπε.

Ωστόσο, το Κογκρέσο των ΗΠΑ καθορίζει τον προϋπολογισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και απώθησε τις προσπάθειες του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία να κάνει μεγάλες περικοπές στην αμερικανική διπλωματία και τους προϋπολογισμούς βοήθειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.