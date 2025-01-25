Ο κολομβιανός υπουργός Άμυνας Ιβάν Βελάσκες ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως άρχισε επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον ανταρτών του ELN, που ενεπλάκησαν την τελευταία εβδομάδα σε αιματηρές συγκρούσεις στην περιοχή των συνόρων με τη Βενεζουέλα, όπου εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αντιπάλων τους και αμάχων.

«Έγινε ήδη μια πρώτη μάχη ανάμεσα στον στρατό και μέλη του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN)» και «η διαταγή είναι να ανακαταληφθεί η περιοχή», τόνισε ο υπουργός Βελάσκες στην πόλη Κούκουτα, πάνω στα σύνορα των δυο χωρών, διευκρινίζοντας πως έχουν αναπτυχθεί πάνω από 9.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

