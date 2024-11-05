Γάλλος ΥΠΕΞ: Ξέρουμε που βρίσκεται η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαιρέτισε σήμερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό France 2, το «θάρρος» της νεαρής Ιρανής φοιτήτριας Ahoo Daryaei, που συνελήφθη το Σάββατο αφού γδύθηκε δημόσια μπροστά στο πανεπιστήμιο της στην Τεχεράνη, για να διαμαρτυρηθεί για την παρενόχλησή της από πράκτορες της ασφάλειας.

«Χαιρετίζω το θάρρος αυτής της νεαρής γυναίκας, η οποία έκανε πράξη αντίστασης και έγινε πρότυπο για τη μάχη των γυναικών στο Ιράν, για τη μάχη των γυναικών παντού όπου τα δικαιώματά τους απειλούνται», δήλωσε ο Μπαρό στο France 2.

Ωστόσο, παρά την αγωνία για την τύχη της Ahoo, ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι γαλλικές αρχές γνωρίζουν πού βρίσκεται η φοιτήτρια.

«Η πρεσβεία μας στο Ιράν παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάστασή της και μας ενημερώνει ώρα με την ώρα», πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η νεαρή φοιτήτρια στο ισλαμικό πανεπιστήμιο Επιστήμης και Έρευνας Αζάντ της Τεχεράνης έμεινε με τα εσώρουχα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και περπάτησε μπροστά από το πανεπιστήμιο, σε ένα βίντεο που έγινε viral, πριν την συλλάβουν δια της βίας πράκτορες της ασφάλειας. Η τύχη της είναι έκτοτε άγνωστη, με οργανώσεις να εκφράζουν φόβους πως θα μπορούσε να έχει την κατάληξη της 22χρονης Μαχσά Αμινί το 2022.

Πληροφορίες από χρήστες στο Χ αναφέρουν ότι η Ahoo Daryaei έχει πέσει σε κώμα μετά από βασανιστήρια από φρουρούς ασφαλείας.

«Όλοι οι φοιτητές και οι καθηγητές από κρατικά, ιδιωτικά και ιατρικά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα έχουν δηλώσει ότι δεν θα παρακολουθήσουν μαθήματα τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2024 και θα πραγματοποιήσουν καθιστική διαμαρτυρία στην πανεπιστημιούπολη για να διαμαρτυρηθούν για τα βασανιστήρια στην φοιτήτρια»

«Οι ιρανικές αρχές οφείλουν να απελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους» τη νεαρή γυναίκα, είχε δηλώσει το Σάββατο μέσω του X η οργάνωση Αμνηστία Ιράν, κλάδος της Διεθνούς Αμνηστίας.

🫒A female student from the Islamic Azad University of Science and Research in Tehran fell into a coma today at noon after being tortured by security guards.



All students and professors from state, private, and medical universities across the country have declared that they will… pic.twitter.com/OSuXfNH93p — Fa IRAN (@FaIranism) November 2, 2024

«Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε κάνει αναφορά στο επεισόδιο και είχε μεταδώσει μια θολή φωτογραφία της φοιτήτριας.

Ο ισλαμικός νόμος στο Ιράν επιβάλλει ένα πολύ αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα στις γυναίκες, οι οποίες πρέπει να φορούν μαντίλα και φαρδιά ρούχα που να κρύβουν το σχήμα του σώματός τους.

Οι γυναίκες του Ιράν έχουν ξεκινήσει μια πρωτοφανή κίνηση εξέγερσης στη χώρα μετά το θάνατο της νεαρής Μαχσά Αμινί το Σεπτέμβριο 2022, η οποία είχε συλληφθεί για παραβίαση του ενδυματολογικού κώδικα.

Το κίνημα Γυναίκα Ζωή Ελευθερία κατεστάλη μαζικά από τις αρχές, με τουλάχιστον 551 νεκρούς και χιλιάδες συλληφθέντες, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

