Ιράν: Απειλεί το Ισραήλ με βίντεο που δείχνει το βεληνεκές των πυραύλων του

Νέες απειλές κατά του Ισραήλ εξαπολύει το Ιράν στη σκιά της μεγάλης επίθεσης της Χεζμπολάχ. Με προπαγανδιστικό της βίντεο η Τεχεράνη απειλεί το Τελ Αβίβ, επιδεικνύοντας το οπλοστάσιό της, με δύο από τους πυραύλους να ξεπερνούν κατά πολύ σε εμβέλεια τα ισραηλινά εδάφη.



«Με ποιους από τους πυραύλους του το Ιράν μπορεί να στοχεύσει το Ισραήλ;» διερωτώνται δηκτικά οι Φρουροί της Επανάστασης στο κανάλι τους στο Telegram.

O πύραυλος Khorramshahr-4 φτάνει τα 3.000 χιλιόμετρα αναφέρεται στο βίντεο των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, είπε τη Δευτέρα στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, πτέραρχο Μπράουν, ότι και οι δύο χώρες πρέπει να είναι έτοιμες να δράσουν για να αποτρέψουν τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

Η δήλωση εκτιμάται ότι καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή μετά τις πρόσφατες αναφορές ότι η Τεχεράνη έχει ξαναρχίσει να δοκιμάζει πυρηνικά όπλα και λόγω της απειλής από το Ιράν να επιτεθεί στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Γκάλαντ είπε επίσης ότι «η επιθετικότητα του Ιράν σπάει ρεκόρ», υπό τη σκιά των νέων απειλών του Ιράν να επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ για δεύτερη φορά μετά την επίθεση του περασμένου Απριλίου.

Ο Μπράουν και ο Γκάλαντ συζήτησαν επίσης τη συνεργασία ώστε να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατάει η Χαμάς, αλλά και την επιστροφή των κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους διασφαλίζοντας ότι η Χεζμπολάχ θα απέχει από τα σύνορα.

Σημειώνεται ότι πλέον παρατηρείται αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά την ανταλλαγή επιθέσεων την Κυριακή, που σηματοδότησαν την πιο επικίνδυνη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: skai.gr

