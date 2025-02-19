Σίσι: Είναι σημαντικό να ανοικοδομηθεί η Γάζα χωρίς να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνιοι

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι κάλεσε την Τετάρτη τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας χωρίς τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Σίσι ζήτησε «την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και την υιοθέτηση ενός σχεδίου ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας χωρίς να εκτοπιστεί ο παλαιστινιακός λαός - επαναλαμβάνω, χωρίς να εκτοπιστεί ο παλαιστινιακός λαός - από τη γη του, με την οποία έχει δεθεί, και την πατρίδα του, την οποία δεν συμφωνεί να εγκαταλείψει».



Ο Αιγύπτιος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη



«Η απέλασή τους όχι μόνο θα ήταν ανήθικη και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα είχε επίσης αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα» προειδοποίησε, αφήνοντας αιχμές για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Σάντσεθ, ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές της παλαιστινιακής υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφώνησε, λέγοντας ότι «η Γάζα ανήκει στους Παλαιστίνιους και είναι μέρος του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους».

