Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα παρουσιάσει την Πέμπτη μια νέα μορφή εθελοντικής στρατιωτικής θητείας και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα αναμένεται να στηρίξουν το σχέδιο.

Το πρόγραμμα, το οποίο δεν φτάνει μέχρι την υποχρεωτική στράτευση, έχει στόχο να διοχετεύσει εκπαιδευμένο προσωπικό στις ενεργές ένοπλες δυνάμεις ή στα εφεδρικά σώματα. Τα τελευταία χρόνια, οι πολιτικοί έχουν κατά καιρούς προτείνει τη στρατιωτική υπηρεσία ως μέσο πειθαρχίας για τους νέους ή ως εργαλείο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα, όμως, το βασικό κίνητρο είναι η ενίσχυση του στρατεύματος ώστε να ανταποκριθεί στην απειλή που θέτει η Ρωσία.

Πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν επίσης την επαναφορά κάποιας μορφής στρατιωτικής θητείας, καθώς πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ενδέχεται να είναι έτοιμος να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ ήδη από το 2028.

«Η Γαλλία δεν είναι η μόνη που έχει αυτόν τον προβληματισμό για την κινητοποίηση δυναμικού πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις που ήδη υπηρετούν, και αυτό είναι ακόμη πιο επίκαιρο τώρα που υπάρχει μια σαφής ρωσική απειλή», δήλωσε η Έλεν Κονουέ-Μουρέ, βουλευτής των Σοσιαλιστών και μέλος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της Γαλλικής Γερουσίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα κυβερνώντα κόμματα της Γερμανίας συμφώνησαν να εισάγουν υποχρεωτική καταγραφή και ιατρική εξέταση για τους 18χρονους άνδρες — αλλά οποιοδήποτε βήμα προς την υποχρεωτική θητεία θα εξαρτηθεί από ξεχωριστή κοινοβουλευτική απόφαση, η οποία θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον η εθελοντική υπηρεσία δεν καλύψει τις ανάγκες του στρατού.

Η Πολωνία νωρίτερα φέτος παρουσίασε τον στόχο της να εκπαιδεύσει κάθε ενήλικο άνδρα για πόλεμο, αλλά επίσης απέφυγε να επαναφέρει την υποχρεωτική θητεία.

Το γαλλικό πρόγραμμα εθελοντικής θητείας θα περιλαμβάνει πιθανότατα ουσιαστική στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία συζήτηση για επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης, που είχε καταργηθεί το 1997 από τον αείμνηστο πρόεδρο Ζακ Σιράκ.

Ο Μακρόν θα επισκεφθεί την 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού στη Βαρς την Πέμπτη, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου αναμένεται να κάνει τη σχετική ανακοίνωση. «Με αυτή την αφορμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επαναβεβαιώσει τη σημασία της προετοιμασίας του έθνους και των ηθικών του δυνάμεων απέναντι σε αυξανόμενες απειλές», αναφέρουν οι Ηλυσίες.

Μια τέτοια αναμόρφωση θα απαιτήσει «νομοθετική μεταρρύθμιση», τόνισε Γάλλος αξιωματούχος. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει επικαιροποιημένο νόμο περί στρατιωτικού σχεδιασμού έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Σε αντίθεση με πολλές από τις πολιτικές προτάσεις του Μακρόν, η ιδέα δημιουργίας μιας εθελοντικής στρατιωτικής θητείας έχει συγκεντρώσει ευρεία υποστήριξη σε όλο το -κατά τα άλλα βαθιά πολωμένο- πολιτικό φάσμα της Γαλλίας.

Το σχέδιο στηρίζεται από τους συντηρητικούς και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της Γερουσίας, Σεντρίκ Περέν, από το κόμμα «Οι Ρεπουμπλικάνοι», καθώς και του προέδρου της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας «λάθος».

Ο Μπαρντελά δήλωσε ότι η στρατιωτική θητεία θα πρέπει τελικά να γίνει ξανά υποχρεωτική, αλλά παραδέχθηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα για να εκπαιδεύσουν το σύνολο της νεολαίας.

Από την πλευρά της αριστεράς, η Κονουέ-Μουρέ δεν προβλέπει αντίδραση. «Αν είναι εθελοντική, δεν βλέπω γιατί να υπάρξει αντίθεση», είπε.

Η Γαλλία στοχεύει να δημιουργήσει μια δύναμη εφέδρων 105.000 ατόμων έως το 2035, αναλογία ενός εφέδρου για κάθε δύο εν ενεργεία στρατιώτες. Αυτό θα αποτελούσε σημαντική αύξηση σε σχέση με τους περίπου 44.000 εφέδρους του 2024.

Ανώτατοι Γάλλοι στρατιωτικοί είχαν εκφράσει στο παρελθόν ανησυχία για τη μείωση του πληθυσμού και την αναπόφευκτη επίδρασή της στην επάνδρωση του στρατού.

Ο Μακρόν είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τα σχέδια τον Ιούλιο, ενώ το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού είχε αφήσει να εννοηθεί τον Σεπτέμβριο ότι ένα ανανεωμένο, προαιρετικό πρόγραμμα στρατιωτικής θητείας βρισκόταν καθ’ οδόν.



