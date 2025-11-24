Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, χαιρέτισε τις συζητήσεις γύρω από την 28 σημείων ειρηνευτική πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να χαλαρώσει η πίεση προς τη Ρωσία στην προσπάθεια για μια διαρκή ειρήνη.

«Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή μας από το ποιος δεν θέλει την ειρήνη - και αυτός είναι η Ρωσία. Δεν έχουμε ακούσει τη Ρωσία να κάνει καμία παραχώρηση», δήλωσε μιλώντας στην εκπομπή Connect the World του CNN την τελευταία ώρα.

«Πρέπει να συζητάμε πώς θα διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει ξανά και πώς θα σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, και όχι τι πρέπει να παραχωρήσει η Ουκρανία, γιατί σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει ένα θύμα και ένας επιτιθέμενος».

Η Κάλας, που είναι επίσης αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προειδοποίησε για την κατεύθυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις και στη δέσμευσή της για σταθερή ειρήνη, και λιγότερη στο τι αναμένεται να παραχωρήσει η Ουκρανία.

«Ποιες είναι οι απαιτήσεις από τη Ρωσία;», διερωτήθηκε η Κάλας, αφού επισήμανε ότι κανένα από τα 28 σημεία του Τραμπ δεν ζητά από τη Ρωσία να κάνει παραχωρήσεις. «Για αρχή, θα έπρεπε να ζητήσουμε να τηρήσουν τις διεθνείς συμφωνίες που δεν έχουν τηρήσει μέχρι τώρα», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην πρόταση του αμερικανικού σχεδίου σχετικά με το μέγεθος του μελλοντικού ουκρανικού στρατού, η Κάλας πρόσθεσε: «Αν βάλουμε περιορισμούς στην Ουκρανία, που δεν έχει προβεί σε καμία εισβολή, τότε η Ρωσία παίρνει αυτό που θέλει».

