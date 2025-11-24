Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Μίκαελ Μάρτιν, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «έχουν να λάβουν κάποιες βασικές αποφάσεις» στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Δεκέμβριο όσον αφορά την περαιτέρω υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Μιλώντας μετά τις σημερινές συζητήσεις της ΕΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, ο Μάρτιν δήλωσε ότι η συνάντηση του Δεκεμβρίου «θα είναι μια πολύ κομβική στιγμή και σημαντική συνάντηση όσον αφορά τη συμβολή της Ευρώπης σε όλα αυτά, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας στο μέλλον και τα σχετικά ζητήματα», όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο ίδιος είπε ότι οι ηγέτες είχαν «μια καλή συζήτηση» νωρίτερα σήμερα, αλλά η συνάντηση του Δεκεμβρίου θα είναι κρίσιμη για τη μετουσίωση της σε δράση, «και πρέπει να γίνει πολλή δουλειά πριν από αυτή τη συνάντηση».

«Εν τω μεταξύ, η ισχυρή υποστήριξη προς τον πρόεδρο Ζελένσκι είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να τον υποστηρίζουμε στις διαπραγματεύσεις του και στις προσπάθειές του», είπε.

Επίσης, επέμεινε ότι η Ευρώπη έπαιξε ρόλο στις συζητήσεις για την ειρηνευτική διευθέτηση, λέγοντας:

«Προφανώς, η Ευρώπη βρίσκεται στο τραπέζι λόγω βασικών ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί, όσον αφορά τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ουκρανίας, όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία έχουμε υποστηρίξει ένθερμα, και επίσης όσον αφορά, τελικά, την ασφάλεια που αποτελεί τη βάση οποιουδήποτε μεταπολεμικού σεναρίου».

Πηγή: skai.gr

