Σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία φέρεται να ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων να εκπονήσουν σχέδιο για την εισβολή στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Mail On Sunday.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα «γεράκια» στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, μετά την επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα, θέλουν να δράσουν άμεσα, ώστε να καταλάβουν το νησί πριν η Ρωσία ή η Κίνα επιχειρήσουν κάτι αντίστοιχο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ έχει ζητήσει από τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων να αναπτύξει σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία, ωστόσο οι αρχηγοί των επιτελείων αντιτίθενται στην κίνηση, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν παράνομη και δεν θα είχε υποστήριξη από το Κογκρέσο.

Την Παρασκευή, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της Γροιλανδίας δήλωσαν: «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», μετά τα σχόλια του Τραμπ που εξέφραζαν ενδιαφέρον για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, είπε: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι, γιατί αν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία και δεν πρόκειται να έχουμε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονά μας.»

Πρόσθεσε επίσης: «Θα ήθελα να κάνω μια συμφωνία με τον εύκολο τρόπο, αλλά αν δεν το κάνουμε τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε τον δύσκολο τρόπο.»

Τα σχόλια του Τραμπ έχουν προκαλέσει καταδίκη, με ευρωπαϊκές χώρες ειδικά να προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.