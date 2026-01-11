Νέο μήνυμα Παχλαβί προς Ιρανούς: Μην εγκαταλείπετε τους δρόμους, σύντομα θα βρίσκομαι στο πλευρό σας

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη (βασιλιά) του Ιράν, κοινοποίησε σήμερα το πρωί ένα νέο μήνυμα προς τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ανέφερε ότι οι διαδηλωτές έχουν «αποδυναμώσει σοβαρά» το ιρανικό καθεστώς με την «μαζική και θαρραλέα παρουσία» τους, καθώς –σύμφωνα με τον ίδιο– βγήκαν στους δρόμους για τρίτη συνεχόμενη νύχτα.

Ο διάδοχος του θρόνου προσπαθεί να τοποθετηθεί ως κεντρική φυσιογνωμία του ιρανικού αντικυβερνητικού κινήματος και είχε δώσει ώθηση στις διαδηλώσεις.

Ανανέωσε το κάλεσμά του για νέες διαδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν απόψε στις 6 μ.μ.«Μην εγκαταλείπετε τους δρόμους. Η καρδιά μου είναι μαζί σας», έγραψε ο Παχλαβί.

Ωστόσο, το συνεχιζόμενο μπλακάουτ στο διαδίκτυο αναμένεται να περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση στο μήνυμα του Παχλαβί εντός του Ιράν.

Στο μήνυμά του ο Παχλαβί αναφέρει:

«Συμπατριώτες μου,

Με την ευρεία και θαρραλέα παρουσία σας στους δρόμους σε όλο το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, έχετε αποδυναμώσει σοβαρά τον καταπιεστικό μηχανισμό του Χαμενεΐ και το καθεστώς του. Αξιόπιστες αναφορές έχουν φτάσει σε μένα, υποδεικνύοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μισθοφόρων για να αντιμετωπίσει τα εκατομμύρια ανθρώπων στους δρόμους, και μέχρι στιγμής πολλοί από τους ένοπλους και τις δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις εργασίας τους ή έχουν αψηφήσει τις εντολές να καταστείλουν τον λαό. Αυτό που απομένει για τον Χαμενεΐ είναι μια μειονότητα βίαιων μισθοφόρων οι οποίοι, όπως ο εγκληματικός τους ηγέτης, είναι μη Ιρανοί και αντι-ιρανοί, και θεωρούν εσάς -το μεγάλο έθνος του Ιράν-εχθρούς τους. Να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσουν συνέπειες για τις πράξεις τους.

» Επαναλαμβάνοντας το δεύτερο κάλεσμά μου για τις 6:00 μ.μ. σήμερα, Κυριακή, ζητώ από όλους σας να κατεβείτε στους κύριους δρόμους των πόλεων σε ομάδες με τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς σας· κατά τη διαδρομή, μην απομακρύνεστε ο ένας από τον άλλον ή από τα πλήθη· και μην παίρνετε στενούς δρόμους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή σας.

» Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Οι συμπατριώτες σας σε όλο τον κόσμο φωνάζουν περήφανα μαζί σας, και σίγουρα θα δείτε εικόνες της πολυάριθμης και εκτεταμένης παρουσίας τους στις τηλεοπτικές οθόνες. Ο κόσμος σήμερα στέκεται στο πλευρό της εθνικής σας επανάστασης και θαυμάζει το θάρρος σας. Ιδιαίτερα, ο Πρόεδρος Τραμπ, ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, έχει παρακολουθήσει στενά την αξεπέραστη γενναιότητά σας και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να σας βοηθήσει.

» Μην εγκαταλείπετε τους δρόμους. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Ξέρω ότι σύντομα θα βρίσκομαι στο πλευρό σας».

My compatriots,



By your widespread and courageous presence in the streets across Iran for the third consecutive night, you have severely weakened Khamenei’s repressive apparatus and his regime. Reliable reports have reached me indicating that the Islamic Republic is facing a… https://t.co/pJGMpsmBKU — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.