Με αντίποινα σε βάρος του Ισραήλ απειλεί το Ιράν, αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει την Τεχεράνη σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, τις οποίες χαρακτήρισε «νόμιμους στόχους», όπως δήλωσε στο κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ.

Πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω του ενδεχομένου αμερικανικής επέμβασης για την υποστήριξη ενός πανεθνικού κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα την ιρανική ηγεσία με αντίποινα εάν στοχοποιήσει τους διαδηλωτές που από τις 28 Δεκεμβρίου βγαίνουν μαζικά στους δρόμους κατά του καθεστώτος, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε μια αιματηρή καταστολή.

Το Ιράν ενέτεινε την καταστολή, προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις και κλιμακώνοντας τις προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία επιχειρεί να περιορίσει τη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει το καθεστώς εδώ και χρόνια.

Μετά την κλιμάκωση της αναταραχής σε εθνικό επίπεδο αυτή την εβδομάδα, ο στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα αναπτύξει δυνάμεις για την προστασία «στρατηγικών» υποδομών, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι συλληφθέντες θα δικαστούν «γρήγορα και χωρίς επιείκεια».

Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν συλληφθεί από τότε που οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου μήνα στην Τεχεράνη, με αφορμή οικονομικά αιτήματα, και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η αναταραχή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισλαμική Δημοκρατία εμφανίζεται πιο ευάλωτη από ποτέ τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, αλλά και έναν πληθυσμό ολοένα πιο απελπισμένο και οργισμένο.



