Σχέδιο δολοφονίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκαλύφθηκε λίγες ώρες λίγο πριν ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι η επίθεση εναντίον του Ζελένσκι σχεδιάστηκε πέρυσι, σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί.

⚡️ An assassination attempt on Zelensky was planned in Poland — the plot was being prepared right at Rzeszów airport



According to Ukraine’s Security Service chief Vasyl Maliuk, several scenarios were considered. One involved an FPV drone strike, another — a sniper attack. pic.twitter.com/02eOYJ80Df — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2025

Ένας συνταξιούχος Πολωνός στρατιωτικός, μυστικός πράκτορας της Ρωσίας, στρατολογήθηκε για να δολοφονήσει τον Ουκρανό πρόεδρο στο αεροδρόμιο Ρζεσζόφ, στην Πολωνία, χρησιμοποιώντας είτε ένα drone είτε ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή.

Ukraine's president was the target of a plan to take him out at a European airport. https://t.co/6uWha3u0hU — Newsweek (@Newsweek) June 23, 2025

Ukraine-Russia war latest: Assassination attempt on Zelensky detailed ahead of planned Nato meeting with Trumphttps://t.co/MIFc4ANTrC — The Independent (@Independent) June 24, 2025

Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση ματαιώθηκε τον Απρίλιο του 2024 από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Πολωνίας και ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως Πάβελ Κ., κατηγορήθηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

«Τα καθήκοντά του ήταν, μεταξύ άλλων, η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αεροδρόμιο Ρζεσζόφ, προκειμένου να βοηθήσει τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών στον σχεδιασμό μιας πιθανής απόπειρας δολοφονίας κατά του Ουκρανού προέδρου» είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας, Jacek Dobrzyński.

