Αποκαλύφθηκε σχέδιο δολοφονίας του Ζελένσκι

Ένας Πολωνός συνταξιούχος στρατιωτικός, μυστικός πράκτορας της Ρωσίας, στρατολογήθηκε για να δολοφονήσει τον Ουκρανό πρόεδρο τον Απρίλιο του 2024

zelensky

Σχέδιο δολοφονίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκαλύφθηκε λίγες ώρες λίγο πριν ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι η επίθεση εναντίον του Ζελένσκι σχεδιάστηκε πέρυσι, σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί.

Ένας συνταξιούχος Πολωνός στρατιωτικός, μυστικός πράκτορας της Ρωσίας, στρατολογήθηκε για να δολοφονήσει τον Ουκρανό πρόεδρο στο αεροδρόμιο Ρζεσζόφ, στην Πολωνία, χρησιμοποιώντας είτε ένα drone είτε ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή.

Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση ματαιώθηκε τον Απρίλιο του 2024 από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Πολωνίας και ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως Πάβελ Κ., κατηγορήθηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

«Τα καθήκοντά του ήταν, μεταξύ άλλων, η  συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αεροδρόμιο Ρζεσζόφ, προκειμένου να βοηθήσει τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών στον σχεδιασμό μιας πιθανής απόπειρας δολοφονίας κατά του Ουκρανού προέδρου» είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας, Jacek Dobrzyński. 

