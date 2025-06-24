Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκαν δύο πολίτες που φέρεται να σχεδίαζαν επίθεση σε στρατιωτική βάση

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε πότε σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί η όποια επίθεση ή αν οι εκτελέσεις σχετίζονται με τις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις

Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εκτέλεσε δύο πολίτες που εντάχθηκαν σε τρομοκρατική ομάδα που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε στρατιωτική βάση του βασιλείου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε πότε σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί η όποια επίθεση ή αν οι εκτελέσεις σχετίζονται με τις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαουδική Αραβία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark