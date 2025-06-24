Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκαν δύο πολίτες που φέρεται να σχεδίαζαν επίθεση σε στρατιωτική βάση

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εκτέλεσε δύο πολίτες που εντάχθηκαν σε τρομοκρατική ομάδα που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε στρατιωτική βάση του βασιλείου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε πότε σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί η όποια επίθεση ή αν οι εκτελέσεις σχετίζονται με τις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

