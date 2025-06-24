Μια τολμηρή καμπάνια δημόσιας υγείας από τη Νέα Ζηλανδία, που διακηρύσσει ότι η χώρα είναι «το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να έχεις έρπητα», απέσπασε μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στα φετινά βραβεία Cannes Lions, τα πλέον αναγνωρισμένα στον χώρο της διαφήμισης.

Η εκστρατεία, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024 από το Ίδρυμα Έρπητα της Νέας Ζηλανδίας, στόχευε στο να ανατρέψει δεκαετίες στιγματισμού γύρω από τον ιό του έρπητα των γεννητικών οργάνων, μία κατάσταση που, σύμφωνα με το Ίδρυμα, επηρεάζει έως και το 80% των Νεοζηλανδών κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Η καμπάνια του ιδρύματος:

Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο, με αισθητική τουριστικής διαφήμισης της δεκαετίας του '80, ο πρώην προπονητής των All Blacks, σερ Γκρέιαμ Χένρι, εκφράζει τη νοσταλγία του για τις παλιές δόξες της χώρας. «Χρειαζόμαστε κάτι νέο για να είμαστε περήφανοι, κάτι μεγάλο και θαρραλέο που θα μας ξαναβάλει στον παγκόσμιο χάρτη. Ήρθε η ώρα η Νέα Ζηλανδία να γίνει το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να έχεις έρπητα», δηλώνει με στόμφο.

Ακολουθεί ένα «Μάθημα Αποστιγματοποίησης του Έρπητα», με τη συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων όπως ο πρώην διευθυντής Δημόσιας Υγείας, σερ Άσλεϊ Μπλουμφιλντ, ο πρώην παίκτης ράγκμπι σερ Μπακ Σέλφορντ και η πυγμάχος Μέα Μότου.

Η εκστρατεία, που δημιουργήθηκε από τις διαφημιστικές εταιρείες Motion Sickness (Auckland) και FINCH (Σίδνεϊ), απέσπασε το Grand Prix for Good των βραβείων Lions Health & UN Foundation για τη «θαρραλέα και ξεκάθαρη χρήση του χιούμορ για την αντιμετώπιση ενός δύσκολου κοινωνικού θέματος».

«Η φετινή βραβευμένη καμπάνια πήρε ένα θέμα-ταμπού και το ανέτρεψε πλήρως – αποδεικνύοντας ότι με σωστή στρατηγική, τόλμη και πολύ χιούμορ, όλα είναι πιθανά», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, David Ohana.

Η Κλερ Χερστ, ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Έρπητα, δήλωσε στον Guardian ότι παρόλο που ο έρπης συνήθως δεν έχει σοβαρές ιατρικές συνέπειες, «η κοινωνική προκατάληψη γύρω από τη λέξη ‘έρπης’ δυσκολεύει πολύ τη ζωή των διαγνωσμένων ατόμων».

«Στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα, δεν έχω ξαναδεί τέτοιον αντίκτυπο σε καμπάνια αποστιγματοποίησης», τόνισε. «Όταν το βάζεις απλώς στο τραπέζι και οι άνθρωποι μπορούν να πουν “είναι απλά ένα επιχείλιος έρπης” ή “ναι, οι περισσότεροι το έχουμε και δεν το ξέρουμε”, τότε παύει να είναι το μεγάλο “τέρας”».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.