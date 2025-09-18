Σχέδια ΗΠΑ-Τουρκίας για ειρήνη στη Συρία

Ξαφνικές απομακρύνσεις Αμερικανών διπλωματών και παράλληλες επαφές Τουρκίας στη Δαμασκό δείχνουν νέα κινητικότητα γύρω από το μέλλον της Συρίας.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Έντονη κινητικότητα παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες το θέμα της Συρίας, με τους Αμερικανούς να θέλουν να προωθήσουν λύσεις ειρήνης που θα εξαλείψουν τις εμφύλιες συγκρούσεις. Σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του Ρόιτερς, ορισμένοι από τους πλέον ανώτερους Αμερικανούς διπλωμάτες που επικεντρώνονται στη Συρία απομακρύνθηκαν ξαφνικά από τις θέσεις τους τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, οι διπλωμάτες που ανήκουν στην Περιφερειακή Πλατφόρμα της Συρίας (SRP) – την de facto αποστολή των ΗΠΑ στη χώρα με έδρα την Κωνσταντινούπολη – ενημερώθηκαν ξαφνικά στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ότι οι θητείες τους έληξαν στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης. Όλοι τους αναφέρονταν στον Τομ Μπαράκ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία και πρέσβη στην Τουρκία, ο οποίος τώρα ασκεί πιέσεις στις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, δηλαδή τους Κούρδους της Συρίας, να επικυρώσουν άμεσα τη συμφωνία με τον Αλ Σάρα για να θέσουν τις περιοχές που διοικούν υπό την εξουσία του κράτους και να ενσωματώσουν τις δυνάμεις τους με τις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας.Διπλωματικές επαφές σε Δαμασκό και ΆγκυραΟι ως τώρα υποστηριζόμενοι από τις ΗΠΑ Κούρδοι της Συρίας αντιστέκονται. Ζητούν να διατηρήσουν την αυτονομία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στη Συρία. Όμως φαίνεται ότι ο Τομ Μπάρακ προωθεί άλλα σχέδια. Την περασμένη Τρίτη βρισκόταν στη Δαμασκό για την υπογραφή σχεδίου που θα παρέχει ίσα δικαιώματα και κοινές υποχρεώσεις για όλους. Αν πράγματι οι Αμερικανοί έχουν στο μυαλό τους ένα σχέδιο ειρήνευσης και ενότητας στη Συρία, αυτό θα εξυπηρετούσε την Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, βρισκόταν χθες στη Δαμασκό για «στρατηγικού περιεχομένου» συνομιλίες. Ο Καλίν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Αλ Σάρα και συζήτησε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και κοινωνικής ειρήνης στη Συρία, με την Τουρκία πάντα στο πλευρό της.

