Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης μιας 13χρονης κοπέλας πριν από περίπου 2 χρόνια στο Lake Elsinor της Καλιφόρνια, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στο Χόλιγουντ, τεμαχισμένη μέσα το αυτοκίνητο ενός νεαρού, ανερχόμενου μαύρου καλλιτέχνη, γνωστού στις ΗΠΑ.

Το πτώμα της 15χρονης Σελέστε Ρίβας βρέθηκε διαμελισμένο και σε προχωρημένη σήψη, μέσα στο πολυτελές Tesla του 20χρονου Ντέηβιντ Αντονι Μπουρκ (David Anthony Burke), γνωστός ως D4vd.

Το θύμα αγνοούνταν από τον Μάιο του 2024 και πιθανότατα είχε σχέση με τον D4vd την περίοδο της εξαφάνισή της.

Η ανακάλυψη έγινε από εργαζόμενους σε γκαράζ των Hollywood Hills, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από ένα ακινητοποιημένο Tesla.

Η σορός της άτυχης κοπέλας ήταν τυλιγμένη σε πλαστικό και σε τόσο προχωρημένη σήψη, που αναγνωρίστηκε από τα ρούχα και ένα τατουάζ που είχε στο χέρι της, ίδιο με αυτό που έχει και ο 20χρονος.

Celeste Rivas, 15, ID’d as dismembered teen found in D4vd’s Tesla — as mom reveals she had boyfriend named ‘David’ https://t.co/Jhx41KEg25 pic.twitter.com/Zyj0lR3EbW — New York Post (@nypost) September 17, 2025

Σύμφωνα με τη New York Post, η μητέρα του θύματος είπε ότι η κόρη της είχε στο παρελθόν σχέση με έναν νεαρό που λεγόταν «Ντέιβιντ», και – μόλις άκουσε για την ανακάλυψη του πτώματος - αμέσως κατάλαβε ότι ήταν η Σελέστε.

Όπως κυκλοφορεί στο Χ και σε αμερικανικά μέσα ως τελευταία εξέλιξη, κάποιος φέρεται να επικοινώνησε με τον αδερφό της Σελέστε και ισχυρίζεται ότι ο d4vd είναι αυτός που τη δολοφόνησε, όπως μοιράστηκε σε μια ανάρτηση στο Reddit.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στα εκατομμύρια θαυμαστών του νεαρού τραγουδιστή αλλά και γενικά στη μουσική σκηνή. Ο D4vd «συνεργάζεται με τις Αρχές» στην έρευνα, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του αλλά η καριέρα του έχει δεχτεί βαρύ πλήγμα.

Οι επόμενες συναυλίες του ακυρώθηκαν και οι εταιρίες Crocs και Hollister ανακοίνωσαν ότι τον απομακρύνουν από την καμπάνια «Dream Drop», όπου ήταν το κεντρικό πρόσωπο και κυκλοφόρησαν τις καμπάνιες με το πρόσωπό του κομμένο από τις φωτογραφίες.

Η αστυνομία ακόμα δεν τον έχει αναγνωρίσει ως ύποπτο αλλά η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.