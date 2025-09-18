Η ΕΕ ετοιμάζει νέες κυρώσεις στη Ρωσία: Στο στόχαστρο κρυπτονομίσματα, τράπεζες και ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να παρουσιάσει το τελευταίο πακέτο προτεινόμενων κυρώσεων κατά της Ρωσίας ήδη την Παρασκευή, μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της Τρίτης, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι το πακέτο των νέων κυρώσεων, το 19ο από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας.

Οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει πίεση στους συμμάχους τους στην G7 να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, προκειμένου να πιέσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Κίεβο. Το αίτημα αυτό πιθανότατα θα συναντήσει αντίσταση μεταξύ μελών της ΕΕ.

Ο Τραμπ επανέλαβε την προτίμησή του για δασμούς αντί για κυρώσεις κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι αξιωματούχοι της G7 εργάζονται επί του παρόντος σε ένα πακέτο προτάσεων που σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Άλλα μέτρα θα στοχεύουν τις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και τα δίκτυα και τις υπηρεσίες που επιτρέπουν στη Μόσχα να μεταφέρει πετρέλαιο - μεταξύ άλλων μέσω οντοτήτων σε τρίτες χώρες - και να αποκομίζει κέρδη από το εμπόριο αυτό.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης την επιβολή κυρώσεων σε αρκετές εταιρείες στην Ινδία και την Κίνα για τη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν σταματήσει τις εισαγωγές μέσω αγωγών και θαλάσσιων μεταφορών, αλλά η Ουγγαρία και η Σλοβακία διστάζουν να το πράξουν, ενώ αρκετά άλλα κράτη συνεχίζουν να αγοράζουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τη Ρωσία.

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επίσης δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 2027, μια προθεσμία που η Φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συντομεύσει περαιτέρω.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν επίσης σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη χρήση περίπου 300 δισ. δολαρίων από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ σύντομα αναμένονται προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό.

Το Bloomberg μετέδωσε την Τετάρτη ότι η Γερμανία υποστηρίζει την προσπάθεια για περαιτέρω αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Η G7 είχε αναφέρει προηγουμένως ότι τα κεφάλαια θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία και η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που της προκάλεσε.

Πηγή: skai.gr

