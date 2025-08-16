Σβαρτσενέγκερ: Όταν σάρκαζε τον Τραμπ για συνάντησή του με τον Πούτιν

«Όλα τριγύρω αλλάζουν κι όλα τα ίδια μένουν» λέει το τραγούδι, και το βίντεο με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ να χλευάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για (προηγούμενη) συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δείχνει ακριβώς αυτό, ή μάλλον ότι στην πολιτική αυτός ο στίχος ισχύει πολύ περισσότερο.

Το μήνυμα αναρτήθηκε τον Ιούλιο του 2018 μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων και τη συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι.

«Αυτό το μήνυμα είναι από το 2018, αλλά είναι ακόμη πιο επίκαιρο σήμερα» επισημαίνουν οι θαυμαστές του «Άρνι», οι υποστηρικτές των Ουκρανών και οι επικριτές του πρόεδρου των ΗΠΑ για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα, ξεκαθαρίζοντας ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει, και ο Τραμπ δεν έχει μάθει από τα λάθη του.

Το κλισέ ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλώνουν.

Το μήνυμα του αστέρα του Χόλιγουντ:

«Πρόεδρε Τραμπ, μόλις είδα τη συνέντευξη Τύπου σας με τον Πρόεδρο Πούτιν και ήταν ντροπιαστικό. Δηλαδή, στάθηκες εκεί σαν μικρό βρεγμένο νουντλ, σαν μικρό φανμπόι. Αναρωτιόμουν: "Πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο ή σέλφι ή κάτι τέτοιο;" Δηλαδή, κυριολεκτικά ξεπούλησες, σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου, την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών μας, το δικαστικό μας σύστημα και, το χειρότερο απ' όλα, τη χώρα μας. Είσαι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Τι σου συμβαίνει; Τι απέγινε η δύναμη και τα δυνατά λόγια του Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος στάθηκε στο Τείχος του Βερολίνου και είπε: "Κύριε Γκορμπατσόφ, γκρεμίστε αυτό το τείχος"; Τι απέγιναν όλα αυτά;»

