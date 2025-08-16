Οι ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» θα συναντηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Κυριακής, ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Σάββατο το γραφείο της γαλλικής προεδρίας.

Τη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ύστερα από τη συνάντηση που είχε στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα για τα "βασικά σημεία" της συνομιλίας που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

"Τη Δευτέρα θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε για το σύνολο των λεπτομερειών ώστε να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο", σημείωσε ο Ζελένσκι.

"Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να υπάρξει εμπλοκή των Ευρωπαίων σε κάθε στάδιο προκειμένου να παρασχεθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλευρό των ΗΠΑ", συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι μίλησε περίπου μία ώρα τηλεφωνικώς με τον Τραμπ, προτού συμμετάσχουν στη συνομιλία αυτή Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε εξάλλου την επιθυμία του για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν, όπως είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει επίδραση στην εξέλιξη της κατάστασης", υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για "θετικά σημάδια που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά" για να παρασχεθούν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας.

