Λίβανος: Η Χεζμπολάχ δεν παραδίδει τα όπλα

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, ξεκαθαρίζει ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί. Ο Πρωθυπουργός Σαλάμ τον κατηγορεί ότι οδηγεί τη χώρα σε νέο εμφύλιο. Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί.Ανταπόκριση



«Ο Λίβανος θα πάψει να ζει» εάν η κυβέρνηση της Βηρυτού επιμείνει να εφαρμόσει την νέα τάξη πραγμάτων που θέλουν να επιβάλουν στη χώρα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής (14/8) σε τηλεοπτικό του διάγγελμα από την Τεχεράνη, ο ηγέτης του στρατιωτικού σκέλους της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, έχοντας ολοκληρώσει την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Αλί Λαριτζανί, σημαίνον στέλεχος των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας. Μάλιστα, κατηγόρησε «όσους πιέζουν την οργάνωσή του να αφοπλιστεί» ότι «επιδιώκουν την πλήρη παράδοση του Λιβάνου στο Ισραήλ» - ενδεχόμενο που «δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψει».

Πηγή: Deutsche Welle

Αλυσιδωτές εξελίξειςΟι δραματικές αυτές δηλώσεις αποτελούν την κορύφωση αλυσιδωτών πολιτικών εξελίξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Χώρα των Κέδρων εδώ και μήνες. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει η συμφωνία εκεχειρίας του περσινού Νοεμβρίου, που επιτεύχθηκε με αμερικανική και γαλλική διαμεσολάβηση, μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την μακροημέρευσή της ήταν η απόσυρση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ από τον Νότιο λίβανο και στη συνέχεια ο αφοπλισμός και η παράδοση του οπλοστασίου της στον τακτικό λιβανικό στρατό. Από την άλλη, οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις αποχώρησαν από τον Νότιο Λίβανο, όμως παρέμειναν εντός της λιβανικής επικράτειας πέντε ισραηλινά προκεχωρημένα φυλάκια σε σημεία στρατηγικής σημασίας κατά μήκος της οριογραμμής Ισραήλ-Λιβάνου.Πιέζουν οι ΗΠΑΚαθ’ όλη την διάρκεια των μηνών που μεσολάβησαν, ασκούνται στην κυβέρνηση της Βηρυτού αλλεπάλληλες διπλωματικές πιέσεις, κυρίως εκ μέρους της Ουάσιγκτον, προκειμένου να καμφθούν οι αντιστάσεις της Χεζμπολάχ να παραδώσει τον οπλισμό της στον τακτικό στρατό, ενώ η διακυβέρνηση του Προέδρου Ζοζέφ Αούν αποδεικνύεται ανίσχυρη να γεφυρώσει τις πολλές και ποικίλες διακοινοτικές διαφορές. Από την άλλη, και ενώ οι πολιτικές αντεγκλήσεις στον Λίβανο συνεχίζονται, δεν παύουν οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ - τόσο στον Νότιο Λίβανο, όσο και βορειότερα - πλήττοντας τοπικά στελέχη, στρατιωτικές θέσεις και αποθήκες οπλισμού της Χεζμπολάχ, υπενθυμίζοντας πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στην μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου.Βαθαίνει το πολιτικό χάσμαΤις τελευταίες δύο εβδομάδες, δύο επεισοδιακές συνεδριάσεις του λιβανικού υπουργικού συμβουλίου κατέδειξαν το χάσμα μεταξύ των σιιτικών παρατάξεων Αμάλ και Χεζμπολάχ έναντι των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων. Η Χεζμπολάχ θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών από τα λιβανικά εδάφη, προκειμένου να συζητήσει με ποιον ακριβώς τρόπο ο οπλισμός της οργάνωσης θα παραδοθεί στον τακτικό λιβανικό στρατό.Από την άλλη όμως, οι πολιτικές δυνάμεις, που βρίσκονται στον αντίποδα του παραταξιακού χάρτη, δυσπιστούν για τις πραγματικές προθέσεις της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Χαρακτηριστική είναι η στάση του Πρωθυπουργού, Ναουάφ Σαλάμ, ο οποίος, μιλώντας στη σαουδαραβική εφημερίδα Αλ-Σαρκ Αλ-Άουσατ, κατηγόρησε την Χεζμπολάχ ότι με τις ενέργειές της υποδαυλίζει το ξέσπασμα ενός νέου εμφυλίου πολέμου «τον οποίον κανείς άλλος δεν θέλει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.