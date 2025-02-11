Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το Super Bowl, τον πιο διάσημο αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου που παρακολούθησε την Κυριακή το βράδυ και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μία γυναίκα φίλαθλος ντυμένη στα πράσινα, την στολή των Philadelphia Eagles, κάνει «βουντού» σε ένα κουκλάκι με την κόκκινη στολή των Kansas City Chiefs (σημείωση: ο αγώνας έγινε στη Νέα Ορλεάνη, γνωστή για την μεγάλη της παράδοση στη μαγεία).

Η γυναίκα κρατάει το αχυρένιο κουκλάκι με το ένα της χέρι και με το άλλο το τρυπάει συνεχώς με μια μικροσκοπική καρφίτσα, ενώ κουνιέται μπρος πίσω σα να λέει κάποιο ξόρκι.

a lady was caught doing witchcraft during the superbowl game pic.twitter.com/zIGMLe46Ir — kira 👾 (@kirawontmiss) February 11, 2025

Οπως σχολιάζουν οι χρήστες του διαδικτύου, φαίνεται ότι τα μάγια έπιασαν αφού οι Philadelphia Eagles κέρδισαν τον τίτλο του NFL για δεύτερη φορά στην ιστορία τους (η πρώτη το 2018), επικρατώντας των Kansas City Chiefs.

Πηγή: skai.gr

