Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς (SPD) και ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς ύψωσαν σήμερα τους τόνους της μεταξύ τους αντιπαράθεσης στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης της ολομέλειας της Bundestag πριν από τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Για «δύσκολες μέρες» προειδοποίησε ο κ. Σολτς, ενώ ο κ. Μερτς επέκρινε την πολιτική της κυβέρνησης, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

«Έχουμε αντίθετο άνεμο και αυτό προς το παρόν δεν θα αλλάξει. Δεν υπόσχομαι στους πολίτες τον ουρανό με τα άστρα. Εγώ όχι», δήλωσε ο καγκελάριος και κατηγόρησε τον αντίπαλό του για υπερβολικές προεκλογικές υποσχέσεις. «Πείτε στους πολίτες πού βρίσκονται τα λεφτά που υπόσχεστε», είπε χαρακτηριστικά και διαβεβαίωσε: «Θα το περάσουμε κι αυτό». Αναφερόμενος στον εαυτό του, ο Όλαφ Σολτς έκανε λόγο για «ηγετική δύναμη, ατσάλινα νεύρα και ξεκάθαρη κατεύθυνση, αυτό που έχει σημασία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», όπως είπε, λόγω τόσο του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία όσο και «ενός αλλοπρόσαλλου προέδρου» στις ΗΠΑ, της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού.

Ο κ. Σολτς απέρριψε για μία ακόμη φορά τα σχέδια του Φρίντριχ Μερτς για το μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι «βλάπτουν τα γερμανικά συμφέροντα» και ανέδειξε την ανάγκη διατήρησης της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που, όπως είπε, υπονομεύεται με σχέδια που παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Κοιτάζοντας προς τα έδρανα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), ο καγκελάριος υπενθύμισε ότι τις προτάσεις της Ένωσης στήριξε η ακροδεξιά και δήλωσε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν πλέον ότι, αν ο Φρίντριχ Μερτς συναντήσει δυσκολίες με τα δημοκρατικά κόμματα, θα ενώσει τις δυνάμεις του μαζί με αυτούς» (ενν. την AfD), κατηγορώντας και πάλι τον αρχηγό του CDU για «ανεύθυνο τζόγο», ο οποίος απέτυχε «χάρη στη δημοκρατική πλειοψηφία σε αυτό το κοινοβούλιο και στους αξιοπρεπείς ανθρώπους στο κόμμα σας και στο Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP)». Ο δεξιός εξτρεμισμός εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο και το SPD είναι το μεγάλο ανάχωμα απέναντί του, σημείωσε ο Όλαφ Σολτς.

Αναφερόμενος στους δασμούς που απειλεί να επιβάλει η νέα αμερικανική κυβέρνηση στα ευρωπαϊκά προϊόντα, ο καγκελάριος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΕΕ θα αντιδράσει ως σύνολο προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά της. «Εάν οι ΗΠΑ δεν μας αφήσουν άλλη επιλογή, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα αντιδράσουν από κοινού. Ως η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο με 450 εκατομμύρια πολίτες, έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε», δήλωσε, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα αλλάξουν στάση και θα αποφύγουν να πυροδοτήσουν έναν κύκλο δασμών και αντι-δασμών. «Οι εμπορικοί πόλεμοι καταλήγουν πάντα να κοστίζουν σε ευημερία και στις δύο πλευρές. Ακόμη και χωρίς εμπορικό πόλεμο, ο σκληρός ανταγωνισμός από τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες αναδυόμενες περιοχές, θα συνεχίσει να ασκεί τεράστια πίεση στην οικονομία μας», ανέφερε ο κ. Σολτς και υποσχέθηκε νέα μέτρα στήριξης της γερμανικής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων με επιδότηση του «Made in Germany».

Ο Φρίντριχ Μερτς από την πλευρά του κατηγόρησε τον Όλαφ Σολτς για «25 λεπτά προμελετημένης αγανάκτησης κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης» και υπενθύμισε το «χάος» στον κυβερνητικό συνασπισμό. «Εγκαταλείπετε την καγκελαρία με τρία εκατομμύρια ανέργους. Αυτό που κάνατε στην αγορά εργασίας είναι σκέτη καταστροφή», ανέφερε ο κ. Μερτς και κατηγόρησε τόσο τον κ. Σολτς όσο και τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) ότι «οδήγησαν τις επιχειρήσεις στον τοίχο» και τώρα ζητούν από τους πολίτες να συνεχίσουν για άλλα τέσσερα χρόνια.

Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά. «Είναι εκτός συζήτησης κάτι τέτοιο και το γνωρίζει αυτό και ο καγκελάριος», δήλωσε, ενώ αναγνώρισε ότι τα δημοσκοπικά ποσοστά της AfD ενισχύθηκαν και επέρριψε για αυτό την ευθύνη στο SPD. «Δεν φταίει προφανώς η αντιπολίτευση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής σας πολιτικής», δήλωσε απευθυνόμενος προς το SPD, το οποίο, προέβλεψε, θα έχει στην επόμενη Βουλή πολύ λιγότερους βουλευτές. «Οι μισοί από εσάς μπορεί να μην είναι πλέον εδώ από την επόμενη εβδομάδα και επομένως θα πρέπει να στήσετε μια διαφορετική παράσταση», είπε δηκτικά.

Στο θέμα της Ουκρανίας, ο αρχηγός του CDU επαίνεσε την απόφαση του Όλαφ Σολτς για εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, έκανε ωστόσο λόγο για απόφαση που έμεινε μόνο στα χαρτιά και ζήτησε αμυντικές δαπάνες τουλάχιστον στο 2% του ΑΕΠ.

Παρ’ όλες τις διαφορές και τους υψηλούς τόνους, ο Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε ανοιχτός σε συνεργασία με το SPD: «Υπάρχει και η 24η Φεβρουαρίου και τότε θα πρέπει να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία», δήλωσε και προειδοποίησε ότι, εάν το κοινοβουλευτικό κέντρο δεν θέσει υπό έλεγχο τα προβλήματα της χώρας, η AfD θα εξακολουθήσει να μεγαλώνει και θα πλησιάσει την πλειοψηφία. «Αυτή είναι μια ευθύνη που δεν μπορείτε να την αποφύγετε και ούτε εμείς θα την αποφύγουμε», ανέφερε, με το βλέμμα στο SPD.

