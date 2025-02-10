Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε χθές ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που παρακολούθησε δια ζώσης το Super Bowl, στη Νέα Ορλεάνη. Εκτός από την κόρη του Ιβάνκα και τον 7χρονο εγγονό του Θίοντρο, που καθόταν μαζί του στην πρώτη σειρά του θεωρείου, πολλά μέλη της οικογένειας Τραμπ παρευρέθηκαν επίσης στον αγώνα.

Ανάμεσά τους ήταν ο Έρικ Τραμπ με τη σύζυγό του, Λάρα Τραμπ, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την νέα του σύντροφο, Μπετίνα Άντερσον, η οποία φαίνεται ότι έχει πάρει για τα καλά την θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, (πρώην αρραβωνιαστικιά του Τραμπ Τζούνιορ και νυν πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας), η οποία ήταν επίσης στο στάδιο αλλά σε απόσταση ... ασφαλείας, σε άλλο χώρο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μάλιστα, ο Τραμπ Τζούνιορ ανέβαζε στα social media «οικογενειακές φωτογραφίες» με τα παιδιά του και την αγαπημένη του να παρακολουθούν τον αγώνα χαμογελαστοί.

Η Μπετίνα από την άλλη, πιο… διακριτική, πόσταρε φωτογραφίες μόνο σχετικά με το ντύσιμό της.

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέβασε χαμογελαστή φωτογραφίες με τον Κέβιν Κόστνερ και άλλους φίλους της.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, φορούσε ένα κόκκινο κολάν - το χρώμα της ομάδας που υποστήριζε, του Kansas City Chiefs – αλλά φαίνεται ότι δεν της έφερε τύχη.

Η ομάδα της έχασε και επιπλέον είδε τον πρώην αρραβωνιαστικό της με την «άλλη»...



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.