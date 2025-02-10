Ο πολυβραβευμένος ράπερ Κέντρικ Λαμάρ (Kendrick Lamar) παρουσίασε χθες το βράδυ ένα αυθεντικό hip-hop σόου στο ημίχρονο του Super Bowl 2025, του σημαντικότερου και δημοφιλέστερου αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου και τεράστιο τηλεοπτικό γεγονός, τον οποίο παρακολούθησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ιστορική, πρώτη εμφάνιση αμερικανού προέδρου σε Super Bowl.

Το σόου ξεκίνησε με τον ηθοποιό Σάμουελ Τζάκσον(Samuel Jackson) ντυμένο ως «Θείο Σαμ», ο οποίος έκανε διάφορα αστεία κι έδινε συμβουλές στον Κέντρικ Λαμάρ ανάμεσα στα τραγούδια.

Ο ράπερ βγήκε στη σκηνή σκυμμένος πάνω σε ένα μαύρο Buick GNX του 1987, περιτριγυρισμένος από χορευτές ντυμένους στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας,

Στο 13λεπτο σόου, ο Κέντρικ Λαμάρ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του – με την σημαντικότερη στιγμή όταν τραγούδησε το "Not Like Us" στο οποίο κατηγορεί τον ράπερ Drake για παιδοφιλία και ήταν το στοίχημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων αν θα ακουστεί στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου.

Ο ράπερ δήλωσε κάποια στιγμή στη σκηνή: «Θέλω να ερμηνεύσω το αγαπημένο τους τραγούδι, αλλά ξέρετε ότι τους αρέσει να κάνουν μηνύσεις», αναφερόμενος στη μήνυση δυσφήμισης του Drake, στο Spotify και στη δισκογραφική εταιρεία Universal Music.

Ωστόσο αποφάσισε να το καθυστερήσει λίγο ακόμη ερμηνεύοντας το «Luther» με τη εντυπωσιακή με κόκκινο σύνολο SZA και την παλαιότερη επιτυχία τους «All the Stars» από το soundtrack του Black Panther.

SZA and kendrick lamar perform ‘all the stars’ at the super bowl pic.twitter.com/XRYaZvbuCm — 2000s (@PopCulture2000s) February 10, 2025

Αμέσως μετά ήταν η στιγμή που όλοι περίμεναν και όλοι συζητούσαν. Ο Λαμάρ, ερμήνευσε το "Not Like Us" μπροστά σε ένα κοινό που ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, αφαιρώντας την λέξη «παιδόφιλος» από τους στίχους.

Kendrick Lamar performing “Not Like Us” and calling Drake a p*do in front of 100M viewers live at the Super Bowl is going down in history pic.twitter.com/vluJ0FOziG — King Wow (@wowthatshiphop) February 10, 2025

Οι χορευτές κινήθηκαν με απόλυτη ακρίβεια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ η χορευτική συμμετοχή της Serena Williams, η οποία ήταν πρώην φίλη του Drake, στο τελευταίο τραγούδι του σόου, ήταν μία από τις εκπλήξεις του ημίχρονου!

Μετά την εμφάνιση, η Σερένα ανάρτησε ένα βίντεο στο X, λέγοντας με χιούμορ: «Δεν έκανα crip walk έτσι στο Wimbledon. Θα με είχαν τιμωρήσει. Όλα ήταν αγάπη».

Πηγή: skai.gr

