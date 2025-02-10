Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δέχτηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν να παρευρεθεί στους εορτασμούς για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS σήμερα.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι «αποδέχτηκε πρόσκληση να συμμετάσχει στους εορτασμούς την 9η Μαΐου στη Μόσχα με την ευκαιρία της 80ής επετείου της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο», ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο δηλώσεις του ρώσου πρεσβευτή στο Πεκίνο Ιγκόρ Μοργκούλοφ.

Τον Δεκέμβριο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως προσκάλεσε τους ηγέτες «πολλών χωρών» να συμμετάσχουν στους εορτασμούς επ’ ευκαιρία της 80ής επετείου.

Η Σοβιετική Ένωση υπέστη φοβερές απώλειες —συνολικά 27 εκατομμύρια νεκρούς— στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσά τους εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία, αλλά τελικά ανάγκασε τις ναζιστικές δυνάμεις να τραπούν σε άτακτη υποχώρηση κι έφτασε μέχρι την καρδιά του Βερολίνου, όπου ο Αδόλφος Χίτλερ αυτοκτόνησε και το λάβαρο του κόκκινου στρατού υψώθηκε στη Ράιχσταγκ το 1945.

Η άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας τέθηκε σε ισχύ στις 11:01 της 8ης Μαΐου 1945 και εορτάζεται ως η «η ημέρα της νίκης στην Ευρώπη» από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Στη Μόσχα ήταν ήδη 9η Μαΐου, που έγινε η επέτειος της «ημέρας της νίκης» σε αυτόν που ακόμη και σήμερα η ρωσική κυβέρνηση αποκαλεί Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο (1941-1945). Πρόκειται για την πιο σημαντικότερη μη θρησκευτική εορτή στο ρωσικό εορτολόγιο.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή Μοργκούλοφ, ο κ. Σι προσκάλεσε τον κ. Πούτιν στην Κίνα για τις τελετές στη χώρα αυτή για το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

