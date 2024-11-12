Sun: Συναγερμός στη Βρετανία τον Οκτώβριο του 2022 λόγω φόβων για ρωσικά πυρηνικά

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν πιστεύεται ότι έφτασε τόσο κοντά στη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου στην Ουκρανία τον Οκτώβριο του 2022 που η βρετανική κυβέρνηση διεξήγαγε συσκέψεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και των συνεπειών που θα προέκυπταν για τη χώρα.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Sun, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεώρησαν πως ο Ρώσος πρόεδρος «απείχε ώρες από το πατήσει το κουμπί». Προσδιόριζαν στο 50% τις πιθανότητες εκτόξευσης ελεγχόμενου πυρηνικού όπλου στην Ουκρανία ή έκρηξης μεγαλύτερης ισχύος πυρηνικής βόμβας πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Αποτέλεσμα ήταν η τότε πρωθυπουργός της του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας και το επιτελείο της να μελετούν μετεωρολογικούς χάρτες για το ενδεχόμενο μεταφοράς ραδιενέργειας πάνω από τη βρετανική επικράτεια.

Η Sun επικαλείται για το δημοσίευμα την επικαιροποιημένη έκδοση της βιογραφίας της κ. Τρας από τους δημοσιογράφους Χάρι Κόουλ και Τζέιμς Χιλ. Ως προς την αμερικανική εκτίμηση για τον μεγάλο κίνδυνο χρήσης πυρηνικών από τον Πούτιν, η Sun παραπέμπει και στο καινούριο βιβλίο του διάσημου Αμερικανού δημοσιογράφου Μπομπ Γούντγουορντ.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι στις 18 Οκτωβρίου του 2022 ο τότε υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Μπεν Γουάλας έσπευσε στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει αυτές τις ανησυχίες.

Επιπλέον, πηγές ασφαλείας επιβεβαιώνουν στη Sun ότι η πυρηνική απειλή εκείνον το μήνα «είχαν αυξηθεί δραματικά».

Εξάλλου, το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η ρωσική φρεγάτα Ναύαρχος Γκολόφκο, εξοπλισμένη με τους υπερηχητικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους Zircon, πραγματοποίησε ασκήσεις τακτικής και εκπαίδευση αποφυγής επιθέσεων στη Θάλασσα της Μάγχης, εν πλω προς αποστολή στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.