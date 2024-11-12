Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ για τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο δύο πηγές.

Η Νόεμ, που κάποτε θεωρήθηκε πιθανή υποψήφια αντιπρόεδρος στο πλευρό του Τραμπ, εξελέγη το 2022 για δεύτερη φορά κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα. Έγινε γνωστή σε εθνικό επίπεδο όταν στη διάρκεια της πανδημίας covid-19 αρνήθηκε να επιβάλει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε πολιτειακό επίπεδο.

Ωστόσο, η φετινή χρονιά ήταν ταραχώδης για την 52χρονη Νόεμ: τον Απρίλιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν έγραψε στην αυτοβιογραφία της ότι πυροβόλησε και σκότωσε ένα κουτάβι στην οικογενειακή της φάρμα επειδή θεωρούσε ότι «δεν μπορεί να εκπαιδευτεί».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είναι αρμόδιο για την εποπτεία πολλών υπηρεσιών, από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ως τη Μυστική Υπηρεσία.

Εξάλλου χθες Δευτέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα διορίσει τον Τομ Χόμαν, ο οποίος διετέλεσε υπηρεσιακός διευθυντής της ICE στην πρώτη κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου, αρμόδιο για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο πρώην διευθυντής της ICE (…) θα ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ ως αρμόδιος για τα Σύνορα της Χώρας («Ο Τσάρος των Συνόρων»)», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος στο Truth Social αργά το βράδυ της Κυριακής.

Ο ίδιος ο Χόμαν δήλωσε ότι προτεραιότητά του θα είναι η απέλαση των παράτυπων μεταναστών που απειλούν τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια.

