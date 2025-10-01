Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος και εντός δυο ημέρων θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Εύχομαι όλα να γίνουν με ηρεμία και λογική. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει βία, χωρίς κινδύνους. Έχουν προετοιμαστεί τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια, όσο και οι ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

