Εντός δυο ημερών, οι ακτιβιστές του Sumud θα επιστρέψουν στην Ευρώπη, δήλωσε ο Ταγιάνι

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφος και σε δύο ημέρες επιστρέφουν στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ

Στόλος Global Sumud στη θάλασσα

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος και εντός δυο ημέρων θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Εύχομαι όλα να γίνουν με ηρεμία και λογική. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει βία, χωρίς κινδύνους. Έχουν προετοιμαστεί τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια, όσο και οι ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ιταλία Ισραήλ Γάζα Υπουργείο Εξωτερικών υπουργείο άμυνας Ακτιβιστές διπλωματία ανθρώπινα δικαιώματα Μέση Ανατολή
