Ερντογάν: Υπενθύμισα στον Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα F-35

Ο Ερντογάν υπενθύμισε στον Τραμπ ότι η Τουρκία πλήρωσε για τα F-35, παρά τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα λόγω αγοράς των ρωσικών S-400

Ντόναλντ Τραμπ και Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε αναφορά στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 από το οποίο απεβλήθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία, επειδή προμηθεύτηκε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο, κατά τη δεξίωση στην Εθνοσυνέλευση για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

