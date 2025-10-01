Βρετανία: Ρεπορτάζ του BBC αποκαλύπτει αστυνομικούς να κάνουν ρατσιστικά σχόλια

Βίαιες συμπεριφορές, και μια υπόγεια κουλτούρα μισογυνισμού και ρατσισμού στους κόλπους της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο Λονδίνο αποκαλύπτει ρεπορτάζ του BBC.

Στα σοκαριστικά βίντεο του βρετανικού δικτύου εν ενεργεία αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ζητούν να πυροβολούνται μετανάστες, απολαμβάνουν τη χρήση βίας και απορρίπτουν της κατηγορίες για βιασμό σε βίντεο που κατέγραψε δημοσιογράφος εργαζόμενος υπό κάλυψη.

Τα νέα στοιχεία για μισογυνισμό και ρατσισμό θέτουν σε αμφισβήτηση τη δέσμευση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ότι έχει αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί «τοξικές συμπεριφορές» μετά τη δολοφονία της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ από έναν εν ενεργεία αστυνομικό.

Η μυστική βιντεοσκόπηση της εκπομπής Panorama δείχνει αστυνομικούς να κάνουν σεξουαλικά σχόλια σε συναδέλφους και να μοιράζονται ρατσιστικές απόψεις για μετανάστες και μουσουλμάνους.

Σε ένα από το βίντεο αστυνομικός δηλώνει ότι οι Αλγερινοί είναι «αποβράσματα» και «μα**κες» και οι Σομαλοί «απαίσιοι», προσθέτοντας: «Νομίζω ότι οι ξένοι είναι οι χειρότεροι».

Σχετικά με το Ισλάμ, είπε: «Έχω δει πάρα πολλούς μουσουλμάνους να διαπράττουν εγκλήματα. Ο τρόπος ζωής τους δεν είναι ο σωστός τρόπος ζωής... Θα διαπιστώσετε ότι αυτοί που διαπράττουν τα περισσότερα εγκλήματα είναι μουσουλμάνοι».

Αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι, αντί οι ρατσιστικές και μισογυνικές συμπεριφορές να εκδιωχθούν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έχουν απλώς «καλυφθεί κάτω από το χαλί».

Αφότου το BBC έστειλε μια λεπτομερή λίστα όσων διαπίστωσε στη Μητροπολιτική Αστυνομία, έθεσε σε διαθεσιμότητα οκτώ αστυνομικούς και ένα μέλος του προσωπικού και απέλυσε δύο ακόμη αστυνομικούς από τα καθήκοντά της πρώτης γραμμής. Ο κομισάριος Σερ Μαρκ Ρόουλι δήλωσε ότι η συμπεριφορά που περιέγραψε το Panorama ήταν «επαίσχυντη, εντελώς απαράδεκτη και αντίθετη με τις αξίες και τα πρότυπα» της αστυνομίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Metropolitan Police), γνωστή και με τη μετωνυμία Σκότλαντ Γιαρντ (Scotland Yard), είναι η αστυνομική δύναμη που είναι αρμόδια για την επιβολή του νόμου σε όλο το Λονδίνο, εκτός από την Σίτι του Λονδίνου. Είναι η μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.