Στον Λευκό Οίκο ο Όρμπαν - Θα μεσολαβήσει για πιθανή σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν

Στον Λευκό Οίκο θα βρεθεί σήμερα, Παρασκευή ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, και μεταξύ άλλων στην ατζέντα του θα μεσολαβήσει για μια σύνοδος κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία είχε προγραμματιστεί στη Βουδαπέστη και ακυρώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι σύμβουλοι του Όρμπαν θεωρούν πως η συνάντηση των δύο ηγετών μπορεί να συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των Ρωσίας και της Ουκρανίας, αναφέρει ο Guardian. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός θα ζητήσει επίσης από τον Τραμπ να εξαιρεθεί η ρωσική ενέργεια από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Στις προτεραιότητες είναι να πείσει και τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφτεί τη χώρα του, ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών τον Απρίλιο, καθώς απειλείται από την αντιπολίτευση. Οι σύμβουλοι του Ούγγρου πρωθυπουργού θεωρούν πως μια επίσκεψη του Τραμπ θα ενίσχυε τη θέση του και θα ενδυνάμωνε τη συντηρητική του βάση.

«Ο Όρμπαν θέλει ο Τραμπ να έρθει στη Βουδαπέστη πριν από τις εκλογές», δήλωσε αρμόδια πηγή. «Αυτό είναι κορυφαία προτεραιότητα. Θα συζητήσουν το θέμα του ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Όρμπαν είναι οι εκλογές», τόνισε.

Ο Όρμπαν, που θεωρείται από τους επικριτές του ως «Δούρειος Ίππος» του Πούτιν στην ΕΕ, καλλιεργεί τις σχέσεις με τον Τραμπ από την πρώτη προεδρία του, ενώ παράλληλα χτίζει ένα διεθνές δίκτυο ακροδεξιάς από τη Νότια Αμερική έως την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο κύκλος του επαινούν εδώ και καιρό την Ουγγαρία του Όρμπαν, περιγράφοντάς την ως πρότυπο προς μίμηση.

Ο Γκέργκελι Γκούλιας, στενός συνεργάτης του Όρμπαν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η σημερινή συνάντηση είναι μια «ευκαιρία για τους δύο αρχηγούς κρατών να... καθορίσουν τον οδικό χάρτη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και, μέσω αυτής, σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Η συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ακυρώθηκε μετά από έντονη συνομιλία που είχε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ωστόσο, σύμφωνα με παρατηρητές, ο Όρμπαν είναι πιθανό να θέσει ξανά το ζήτημα, καθώς επιδιώκει να ικανοποιήσει την επιθυμία του Τραμπ να έχει τον ρόλο ειρηνοποιού σε διεθνείς συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν θα ήταν «πραγματικά προσβλητική για τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες», οι οποίοι θα έβλεπαν τον Πούτιν «να φιλοξενείται και να υποδέχεται θερμά στην ΕΕ», δήλωσε ο Μαξ Μπέργκμαν, διευθυντής του προγράμματος για την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ευρασία στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Πάντως, παρότι σύμμαχος του Πούτιν, ο Όρμπαν μετά την επανεκλογή του Τραμπ έχει μια πιο στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους ηγέτες, απ΄ότι αναμενόταν, παρατηρεί ο Μπέργκμαν.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είναι επιφυλακτικοί ως προς τις προθέσεις του Λευκού Οίκου. Ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι η απαίτηση των ΗΠΑ να σταματήσει η Ευρώπη να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις στο Κρεμλίνο δεν επρόκειτο ποτέ να εφαρμοστεί.

«Δεν υπήρχε καμία προσδοκία η Ουγγαρία ή η Σλοβακία να διακόψουν ποτέ τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Ρωσία... και, ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται να κάνουν τίποτα», δήλωσε ο διπλωμάτης.

«Η συνάντηση θα μας δώσει μια ένδειξη για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει ο Τραμπ τις προσπάθειες επιβολής κυρώσεων στον ρωσικό ενεργειακό τομέα», ανέφερε και ο Μπέργκμαν. «Αν δεν τεθεί το θέμα, τότε είναι σαφές ότι δεν ενδιαφέρει... Αν είναι ένα σημαντικό θέμα, τότε ίσως είναι κάτι που στέλνει ένα μήνυμα ότι είμαστε διατεθειμένοι να υιοθετήσουμε μια πιο σκληρή στάση», τόνισε.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Τετάρτη στη Βουδαπέστη, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την προεδρία Τραμπ ως τη «χρυσή εποχή» των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας, τονίζοντας πως: «Όλα άλλαξαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του. Αντί για εχθρότητα, η Ουγγαρία θεωρείται πλέον φίλη της Ουάσιγκτον».

Πηγή: skai.gr

