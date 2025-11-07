Κρεμλίνο: Απάντησε στις αναφορές ότι ο Λαβρόφ δεν έχει πια την εύνοια του Πούτιν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε την Παρασκευή τις αναφορές ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μπορεί να έχει περιπέσει στη δυσμένεια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, δήλωσε ότι τέτοιες υποψίες «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και ότι ο Λαβρόφ συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του ως υπουργός Εξωτερικών.

«Οι αναφορές ότι ο Λαβρόφ φέρεται να έχει ''πέσει σε δυσμένεια" είναι εντελώς αναληθείς».

Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με σημαντική πρόοδο στο ουκρανικό, το Κρεμλίνο άφησε το θέμα χωρίς σχόλια. «Δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή» ανέφερε λακωνικά ο Ρώσος αξιωματούχος.

Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι η σύνοδος κορυφής της Βουδαπέστης θα χρειαστεί κάποια στιγμή, αλλά πρέπει να προηγηθεί σχολαστική προεργασία. «Οποιεσδήποτε προβλέψεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της ρωσοαμερικανικής συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη είναι αβάσιμες» τονίστηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.