Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε αλλαγή αμερικανικού στρατιωτικού δόγματος

Τη ριζική αλλαγή του παραδοσιακού αμερικανικού στρατιωτικού δόγματος, με έμφαση την Ασία και τα νότια σύνορα των ΗΠΑ, προανήγγειλε την Πέμπτη ο Πιτ Χέγκσεθ στο περιθώριο της συνάντησης υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δεν έκανε καμία αναφορά στην Ευρώπη και στο ουκρανικό.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αλλάξουν τη δομή της στρατιωτικής τους ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο για να προσαρμοστούν στους τρέχοντες στόχους: την προστασία των νότιων συνόρων και την αύξηση των δυνατοτήτων αποτροπής στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, υπογράμμισε την Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Λοιπόν, θα ήταν μόνο υπεύθυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιολογούν συνεχώς τη στάση των δυνάμεών μας, κάτι που ακριβώς έχουμε κάνει. (...) Έχουμε μια ενδιάμεση αμυντική στρατηγική που καθορίζει σαφώς ότι θα υπερασπιστούμε τα νότια σύνορά μας και θα τα κλείσουμε, σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση που επέτρεψε σε 21 εκατομμύρια ανθρώπους να εισβάλουν στη χώρα μας, και θα αποκτήσουμε 100% επιχειρησιακό έλεγχο αυτού (του στόχου). Θα διασφαλίσουμε ότι θα μετατοπιστούμε σωστά στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού και θα αποκαταστήσουμε την αποτροπή εκεί, και στη συνέχεια θα αυξήσουμε την κατανομή των αμυντικών βαρών σε όλο τον κόσμο. Η Αμερική δεν μπορεί να βρίσκεται παντού όλη την ώρα, ούτε πρέπει να βρίσκεται», διεμήνυσε στους δημοσιογράφους.

Ο Χέγκσεθ επεσήμανε ότι «υπάρχουν λόγοι για τους οποίους έχουμε στρατεύματα σε ορισμένα μέρη», αλλά αυτές οι δεσμεύσεις δεν θα εμποδίσουν τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν ολόκληρη τη δομή της ανάπτυξης των ενόπλων δυνάμεών τους.

Οι ΗΠΑ σήμερα διαθέτουν ένα δίκτυο 1.000 στρατιωτικών βάσεων που καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν τουλάχιστον 170.000 Αμερικανοί στρατιώτες σε περισσότερες από 80 χώρες. Ο μεγαλύτερος αριθμός αμερικανικών στρατευμάτων βρίσκεται στην Ιαπωνία, τη Γερμανία και τη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, 1.000 και 2.500 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στη ζώνη μάχης στη Συρία και το Ιράκ, αντίστοιχα.

Πάντως, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη την πρότασή της για τον διορισμό του επόμενου ανώτατου Αμερικανού στρατηγού στην Ευρώπη, ο οποίος θα αναλάβει επίσης τον παραδοσιακό ρόλο του Ανωτάτου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης (Supreme Allied Commander Europe – SACEUR) στο ΝΑΤΟ.

Η υποψηφιότητα του Γκρίνκεβιτς θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

