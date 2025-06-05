Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα συνάντηση των διαπραγματευτικών ομάδων των δύο χωρών για την επίλυση των εμπορικών διαφορών τους.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι σύντομα θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στις δύο διαπραγματευτικές ομάδες, σε τοποθεσία που θα ανακοινωθεί. Τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εκπροσωπήσουν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Πρέσβης Τζέιμισον Γκριρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία με τον, Σι Τζινπίνγκ, επικεντρώθηκε στις λεπτομέρειες της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας που έχουν συνάψει οι δύο χώρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνομιλία διήρκεσε περίπου ενενήντα λεπτά και κατέληξε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές, ειδικά στο κρίσιμο ζήτημα των σπάνιων γαιών, για τις οποίες «δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχουν ερωτήματα για την πολυπλοκότητά τους».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κινέζος πρόεδρος προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία να επισκεφθούν την Κίνα, πρόσκληση που, όπως δήλωσε ο Τραμπ, ανταπέδωσε με χαρά. «Ως πρόεδροι δύο Μεγάλων Εθνών, είναι κάτι που και οι δύο ανυπομονούμε να πραγματοποιήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο εμπόριο, χωρίς να θιγούν ζητήματα που αφορούν τη Ρωσία, την Ουκρανία ή το Ιράν.

Πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την τοποθεσία της επικείμενης συνάντησης αναμένεται να δοθούν σύντομα στα μέσα ενημέρωσης, ανέφερ ο Τραμπ.



