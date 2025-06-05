Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι η χώρα του θα χρειαστεί να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της κατά 60.000 στρατιώτες, καθώς τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες για να αποτρέψουν τη στρατιωτική απειλή της Ρωσίας.

Ο Πιστόριους επεσήμανε ότι η Γερμανία θα αναλάβει το δεύτερο μεγαλύτερο οικονομικό βάρος μεταξύ των 32 κρατών μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, καθώς οι σύμμαχοι συμφωνούν σε ένα σχέδιο επανεξοπλισμού. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε τη θέση των ΗΠΑ ότι οι σύμμαχοι πρέπει να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ για τον στρατό τους, από το σημερινό 2%, το οποίο ορισμένα μέλη δεν έχουν ακόμη καλύψει.

Δέσμευση του Βερολίνου για αμυντικές δαπάνες

Ο Γερμανός υπουργός εξήρε τη νέα δέσμευση του Βερολίνου για αμυντικές δαπάνες μετά την άρση των περιορισμών χρέους στις στρατιωτικές επενδύσεις, λέγοντας ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα κάνει τη «βαριά δουλειά» που θα περιλαμβάνει τη συγκρότηση νέων στρατιωτικών μονάδων και τη διασφάλιση του πλήρους εξοπλισμού τους. Η Γερμανία διαθέτει σήμερα περίπου 182.000 εν ενεργεία στρατιώτες, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

«Η εποχή που διαμαρτυρόμασταν για τον ελλιπή προϋπολογισμό των προηγούμενων δεκαετιών έχει παρέλθει», δήλωσε ο Πιστόριους την Πέμπτη στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια συνάντησης των ομολόγων του ΝΑΤΟ. «Σήμερα είναι το σήμα εκκίνησης, καλύπτουμε το χαμένο έδαφος. Ξεκινήσαμε και επιταχύνουμε, και είναι επείγον δεδομένης της κατάστασης των απειλών», σημείωσε.

Οι υπουργοί του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να υπογράψουν μια από τις πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για την αύξηση του αποθεματικού πυρομαχικών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Την 24η και 25η Ιουνίου στη Χάγη, οι ηγέτες της συμμαχίας θα οριστικοποιήσουν το νέο σημείο αναφοράς του 5% - που έχει ζητήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους, ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι «σχεδόν κοντά σε συναίνεση» σχετικά με τον στόχο του 5% για τις δαπάνες.

Ο κατάλογος των όπλων και των στρατιωτικών απαιτήσεων που πρέπει να εκπληρώσουν οι χώρες -οι λεγόμενοι στόχοι δυνατοτήτων- δεν θα δημοσιοποιηθεί, αλλά ο εφοδιασμός περιλαμβάνει ένα σχέδιο για την πενταπλασιασμό των δυνατοτήτων επίγειας αεράμυνας, καλύπτοντας ένα κρίσιμο κενό.

Πηγή: The Washington Post

