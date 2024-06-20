Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Ρουμανίας να παραδώσει ένα σύστημα Patriot στην Ουκρανία για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Το ανώτατο συμβούλιο άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως θα παραχωρήσει στην Ουκρανία το ένα από τα δύο συστήματα Patriot που διαθέτει, ανταποκρινόμενο έτσι στις εκκλήσεις του Κιέβου προς τους συμμάχους για μεγαλύτερη ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ επισημαίνει πως το «απολύτως αναγκαίο σύστημα Patriot» θα επιτρέψει στην Ουκρανία να «υπερασπιστεί καλύτερα τον εναέριο χώρο της και τον λαό της» απέναντι στις επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

