Ιταλία: Εργάτης ακρωτηριάσθηκε και ο εργοδότης τον εγκατέλειψε και πέθανε

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η τραγική ιστορία του Ινδού Σατνάμ Σινγκ, 31 ετών, ο οποίος εργαζόταν σε επιχείρηση λίγο έξω από την πόλη Λατίνα, 80 χιλιόμετρα νότια της Ρώμης.

Ο Σινγκ ακρωτηριάσθηκε όταν τα πόδια και τα χέρια του πιάστηκαν σε αυτόματη μηχανή για το πακετάρισμα εμπορευμάτων.

Ο εργοδότης του, αντί να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, αποφάσισε να τον εγκαταλείψει έξω από την αγροικία στην οποία ζούσε, αφήνοντας το κομμένο, δεξί του χέρι μέσα σε τελάρο λαχανικών λίγα μέτρα μακρύτερα.

Αυτόπτες μάρτυρες ρώτησαν τον επιχειρηματία για ποιόν λόγο εγκατέλειψε τον άτυχο νέο.

Η απάντηση που έλαβαν ήταν: «Δεν μπορώ να τον πάω στο νοσοκομείο, δούλευε “μαύρα”».

Στη συνέχεια, ο εργάτης μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Σαν Καμίλο της Ρώμης όπου - παρά τις προσπάθειες των γιατρών - υπέκυψε στα τραύματά του. Η εισαγγελία της Λατίνα ξεκίνησε έρευνα, στα πλαίσια της οποίας κλήθηκε αμέσως να καταθέσει ο ασυνείδητος εργοδότης.

Ο ιταλικός Τύπος υπογραμμίζει ότι πρόκειται για άλλη μια τραγωδία, η οποία οφείλεται στο ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο της «μαύρης εργασίας».

Ο άτυχος νέος είχε έρθει στην Ιταλία με τη σύζυγό του πριν από τρία χρόνια και η μόνη, «αδήλωτη» θέση εργασίας που του είχαν προσφέρει, ήταν έξω από την Λατίνα. Στη συγκεκριμένη περιοχή ζουν χιλιάδες Ινδοί, οι οποίοι συχνά πέφτουν θύματα ακραίας εκμετάλλευσης, κυρίως από γαιοκτήμονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.