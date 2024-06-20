Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν την απόφαση να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητες των προγραμματισμένων παραδόσεων πυραύλων Patriot και άλλων πυραύλων, οι οποίοι θα σταλούν στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε «απεγνωσμένη ανάγκη» για περισσότερες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες «έλαβαν τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση» να δώσουν προτεραιότητα στην Ουκρανία έναντι άλλων συμμάχων για την παράδοση πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε ο Κίρμπι, προσθέτοντας ότι οι εξαγωγές σε άλλες χώρες κυρίως πυραύλων Patriot και NASAMS θα «καθυστερήσουν»
Οι άλλες χώρες θα παραλάβουν τους πυραύλους που έχουν παραγγείλει, αλλά αργότερα απ' ότι είχε προγραμματισθεί. Ο Κίρμπι είπε επίσης ότι η αλλαγή προτεραιοτήτων δεν θα επηρεάσει τις αποστολές σε Ταϊβάν και Ισραήλ. Χάρη σ' αυτή την απόφαση η Ουκρανία θα λάβει , όπως ο ίδιος δήλωσε εκατοντάδες πυραύλους.
Η πρώτη παράδοση στην Ουκρανία θα γίνει τις προσεχείς εβδομάδες, μεταδίδει το Reuters.
Μ.ΜΕΝ
