Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες είναι ο απολογισμός μετωπικής σύγκρουσης τρένων στο προάστιο Σαν Μπερνάρντο της χιλιανής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε σήμερα η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων (Empresa de los Ferrocarriles del Estado / EFE).

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), όταν επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε δοκιμαστικό δρομολόγιο συγκρούστηκε με τρένο που μετέφερε χαλκό.

Οι δύο μηχανοδηγοί της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας, ηλικίας 43 και 58 ετών, βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της EFE.

Εννέα επιβαίνοντες στην αμαξοστοιχία που εκτελούσε δοκιμαστικό δρομολόγιο τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερις Κινέζοι. Νοσοκομειακές πηγές αναφέρουν ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι χιλιανές αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστώσουν πώς βρέθηκαν τα δύο τρένα στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή και να αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

