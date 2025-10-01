Στις ακτές της Γάζας αναμένεται να φτάσει σήμερα ο στολίσκος παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας, Global Sumud Flotilla.

Οι ακτιβιστές ανέφεραν τα ξημερώματα ότι ένα ισραηλινό στρατιωτικό σκάφος παρενόχλησε τα σκάφη και προχώρησε σε κινήσεις εκφοβισμού, πραγματοποιώντας πολύ επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από τις ναυαρχίδες του «Στόλου για τη Γάζα» Άλμα και Σείριος και προκαλώντας ζημιές στα συστήματα επικοινωνίας τους.

⚠️🚨 URGENT!!!

An Israeli military vessel just came across our boats intimidating, damaging our communication systems and doing very dangerous manouvers circling our lead boats ALMA and SIRIUS!



Despite the loss of electronic devices, no one has been injured and we KEEP ON GOING! pic.twitter.com/lAGN593Ub6 — Thiago Ávila (@thiagoavilabr) October 1, 2025

Εχθές, τα πληρώματα ανακοίνωσαν ότι «παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει πιθανής εμπλοκής», ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπερασπιστούν την αποστολή τους αλλά και το δικαίωμα της Γάζας να επικοινωνεί ελεύθερα με τον κόσμο από τα λιμάνια και τις ακτές της.

Πηγή: skai.gr

