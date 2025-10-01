Λογαριασμός
Στη Γάζα σε λίγες ώρες ο στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας  – Καταγγέλλει επικίνδυνη παρενόχληση από ισραηλινό πλοίο - Βίντεο

Οι ακτιβιστές ανέφεραν το Ισραήλ παρενόχλησε τα σκάφη και προχώρησε σε κινήσεις εκφοβισμού, προκαλώντας ζημιές στα συστήματα επικοινωνίας 2 πλοίων 

στολος για τη Γαζα

Στις ακτές της Γάζας αναμένεται να φτάσει σήμερα ο στολίσκος παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας, Global Sumud Flotilla. 

Οι ακτιβιστές ανέφεραν τα ξημερώματα ότι ένα ισραηλινό στρατιωτικό σκάφος παρενόχλησε τα σκάφη και προχώρησε σε κινήσεις εκφοβισμού, πραγματοποιώντας πολύ επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από τις ναυαρχίδες του «Στόλου για τη Γάζα»  Άλμα και Σείριος και προκαλώντας ζημιές στα συστήματα επικοινωνίας τους. 

Εχθές, τα πληρώματα ανακοίνωσαν ότι «παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει πιθανής εμπλοκής», ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπερασπιστούν την αποστολή τους αλλά και το δικαίωμα της Γάζας να επικοινωνεί ελεύθερα με τον κόσμο από τα λιμάνια και τις ακτές της.

